29 августа 2023

Пермяк за 180 секунд съел три больших бургера и стал чемпионом

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Заведения на Малышева/Луначарского. Екатеринбург, бургер, фастфуд
Три больших бургера принесли Семену Белоногову победу Фото:

В Перми чемпионом по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. В финальном соревновании он съел три больших бургера за три минуты, рассказали организаторы чемпионата.

«Абсолютным победителем гранд-финала чемпионата по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. Он съел пять с половиной средних бургеров за четыре минуты в отборочном раунде и три больших за три минуты в финале», — сообщили URA.RU в компании «Алендвик».

Отборочные турниры по поеданию бургеров проходили в Перми с мая. За весь чемпионат участники съели их 65 штук. Три финалиста в качестве приза получили карты номиналом до 3000 бонусов на посещение кафе «Алендвик».

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В Перми чемпионом по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. В финальном соревновании он съел три больших бургера за три минуты, рассказали организаторы чемпионата. «Абсолютным победителем гранд-финала чемпионата по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. Он съел пять с половиной средних бургеров за четыре минуты в отборочном раунде и три больших за три минуты в финале», — сообщили URA.RU в компании «Алендвик». Отборочные турниры по поеданию бургеров проходили в Перми с мая. За весь чемпионат участники съели их 65 штук. Три финалиста в качестве приза получили карты номиналом до 3000 бонусов на посещение кафе «Алендвик».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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