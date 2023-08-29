Пермяк за 180 секунд съел три больших бургера и стал чемпионом

30 августа 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Три больших бургера принесли Семену Белоногову победу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми чемпионом по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. В финальном соревновании он съел три больших бургера за три минуты, рассказали организаторы чемпионата. «Абсолютным победителем гранд-финала чемпионата по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. Он съел пять с половиной средних бургеров за четыре минуты в отборочном раунде и три больших за три минуты в финале», — сообщили URA.RU в компании «Алендвик». Отборочные турниры по поеданию бургеров проходили в Перми с мая. За весь чемпионат участники съели их 65 штук. Три финалиста в качестве приза получили карты номиналом до 3000 бонусов на посещение кафе «Алендвик».

В Перми чемпионом по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. В финальном соревновании он съел три больших бургера за три минуты, рассказали организаторы чемпионата. «Абсолютным победителем гранд-финала чемпионата по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. Он съел пять с половиной средних бургеров за четыре минуты в отборочном раунде и три больших за три минуты в финале», — сообщили URA.RU в компании «Алендвик». Отборочные турниры по поеданию бургеров проходили в Перми с мая. За весь чемпионат участники съели их 65 штук. Три финалиста в качестве приза получили карты номиналом до 3000 бонусов на посещение кафе «Алендвик».