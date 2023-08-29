Пермяк за 180 секунд съел три больших бургера и стал чемпионом

Три больших бургера принесли Семену Белоногову победу
В Перми чемпионом по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. В финальном соревновании он съел три больших бургера за три минуты, рассказали организаторы чемпионата.
«Абсолютным победителем гранд-финала чемпионата по поеданию бургеров стал Семен Белоногов. Он съел пять с половиной средних бургеров за четыре минуты в отборочном раунде и три больших за три минуты в финале», — сообщили URA.RU в компании «Алендвик».
Отборочные турниры по поеданию бургеров проходили в Перми с мая. За весь чемпионат участники съели их 65 штук. Три финалиста в качестве приза получили карты номиналом до 3000 бонусов на посещение кафе «Алендвик».
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