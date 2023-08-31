В Челябинске ФСБ вычислила компьютерного преступника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, конвой, клетка, арест, решетка, камуфляж
Задержанного признали виновным и приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей (фото из архива) Фото:

К штрафу в 120 тысяч рублей приговорил Ленинский районный суд Челябинска сотрудника оператора связи, незаконно собиравшего информацию об абонентах. Преступление выявили оперативники управления ФСБ по региону, сообщили 31 августа URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Мужчина, используя служебное положение, незаконно собирал детализации телефонных переговоров по номерам телефонов абонентов. После чего передавал данные заказчику.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области и расследовано сотрудниками регионального управления СКР. Виновному назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 120 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

В этом году по материалам управления ФСБ по Челябинской области за преступления в сфере компьютерной информации осуждено трое граждан. Выявлено более 15 компьютерных атак, предпринятых для получения доступа к информационным ресурсам правительства и заксобрания региона, а также предприятий оборонного и промышленного комплекса. Угрозы устранены, утечки компьютерной информации не допущено.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К штрафу в 120 тысяч рублей приговорил Ленинский районный суд Челябинска сотрудника оператора связи, незаконно собиравшего информацию об абонентах. Преступление выявили оперативники управления ФСБ по региону, сообщили 31 августа URA.RU в пресс-службе ведомства. «Мужчина, используя служебное положение, незаконно собирал детализации телефонных переговоров по номерам телефонов абонентов. После чего передавал данные заказчику. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области и расследовано сотрудниками регионального управления СКР. Виновному назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 120 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе. В этом году по материалам управления ФСБ по Челябинской области за преступления в сфере компьютерной информации осуждено трое граждан. Выявлено более 15 компьютерных атак, предпринятых для получения доступа к информационным ресурсам правительства и заксобрания региона, а также предприятий оборонного и промышленного комплекса. Угрозы устранены, утечки компьютерной информации не допущено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...