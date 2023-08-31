Бастрыкин заинтересовался аварийными общежитиями в Троицке

31 августа 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Общежития признаны аварийными, но люди продолжают там жить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей Троицка (Челябинская область), которые вынуждены проживать в разрушенных общежитиях. Об этом сообщил пресс-центр СКР. «В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Троицке местные жители проживают в разрушенных общежитиях. Как поясняют граждане, одно из зданий признано аварийным, однако расселили не всех. Второе общежитие тоже не соответствует надлежащим условиям проживания: стены рушатся, коммуникации пришли в негодность», — сообщается в telegram-канале СКР. По факту нарушения прав жильцов возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе его расследования.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей Троицка (Челябинская область), которые вынуждены проживать в разрушенных общежитиях. Об этом сообщил пресс-центр СКР. «В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Троицке местные жители проживают в разрушенных общежитиях. Как поясняют граждане, одно из зданий признано аварийным, однако расселили не всех. Второе общежитие тоже не соответствует надлежащим условиям проживания: стены рушатся, коммуникации пришли в негодность», — сообщается в telegram-канале СКР. По факту нарушения прав жильцов возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе его расследования.