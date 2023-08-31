Бастрыкин заинтересовался аварийными общежитиями в Троицке

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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд, лестница
Общежития признаны аварийными, но люди продолжают там жить Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей Троицка (Челябинская область), которые вынуждены проживать в разрушенных общежитиях. Об этом сообщил пресс-центр СКР.

«В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Троицке местные жители проживают в разрушенных общежитиях. Как поясняют граждане, одно из зданий признано аварийным, однако расселили не всех. Второе общежитие тоже не соответствует надлежащим условиям проживания: стены рушатся, коммуникации пришли в негодность», — сообщается в telegram-канале СКР.

По факту нарушения прав жильцов возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе его расследования.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей Троицка (Челябинская область), которые вынуждены проживать в разрушенных общежитиях. Об этом сообщил пресс-центр СКР. «В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Троицке местные жители проживают в разрушенных общежитиях. Как поясняют граждане, одно из зданий признано аварийным, однако расселили не всех. Второе общежитие тоже не соответствует надлежащим условиям проживания: стены рушатся, коммуникации пришли в негодность», — сообщается в telegram-канале СКР. По факту нарушения прав жильцов возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе его расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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