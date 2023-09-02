Индия запустила в космос станцию для изучения Солнца. Видео

02 сентября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Индия запустила в космос корабль для изучения Солнца Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Индия запустила космическую станцию для изучения Солнца. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований. На сайте опубликованы кадры с запуска станции, передает Пятый канал. Ее отправили в космос при помощи ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle. Космическая миссия носит название Aditya-L1. Ее цель заключается в изучении Солнца. При помощи специальных приборов и детекторов будут фиксироваться изменения во внешних слоях звезды. Запуск станции прошел успешно. В конце августа Индийское космическое агентство также посадило на Луну спускаемый аппарат. Индия стала первой страной, которая успешно приземлила корабль вблизи южного полюса спутника. За три дня до этого произошло крушение российской станции «Луна-25».

Индия запустила космическую станцию для изучения Солнца. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований. На сайте опубликованы кадры с запуска станции, передает Пятый канал. Ее отправили в космос при помощи ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle. Космическая миссия носит название Aditya-L1. Ее цель заключается в изучении Солнца. При помощи специальных приборов и детекторов будут фиксироваться изменения во внешних слоях звезды. Запуск станции прошел успешно. В конце августа Индийское космическое агентство также посадило на Луну спускаемый аппарат. Индия стала первой страной, которая успешно приземлила корабль вблизи южного полюса спутника. За три дня до этого произошло крушение российской станции «Луна-25».