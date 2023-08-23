23 августа 2023

Илон Маск поздравил Индию с успешной посадкой на Луну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Санкт-Петербурга и Кронштадта. Санкт-Петербург, луна, сфинкс, санкт-петербург, мистика, полнолуние, суперлуние, санкт петербург
Индийское космическое агентство успешно посадило на Луну «Чандраян-3» Фото:

Миллиардер из США и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск поздравил Индию с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом Маск написал в соцсети.

«Поздравляю, Индия», — коротко написал Илон Маск в социальной сети X, владельцем которой является.

Ранее 23 августа индийское космическое агентство успешно посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». В прямом эфире, который показывали в youtube-канале, за посадкой аппарата следили 7,8 млн человек. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миллиардер из США и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск поздравил Индию с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом Маск написал в соцсети. «Поздравляю, Индия», — коротко написал Илон Маск в социальной сети X, владельцем которой является. Ранее 23 августа индийское космическое агентство успешно посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». В прямом эфире, который показывали в youtube-канале, за посадкой аппарата следили 7,8 млн человек. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...