Илон Маск поздравил Индию с успешной посадкой на Луну 24 августа 2023 в 00:12 Размер текста - 17 + Индийское космическое агентство успешно посадило на Луну «Чандраян-3» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Миллиардер из США и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск поздравил Индию с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом Маск написал в соцсети. «Поздравляю, Индия», — коротко написал Илон Маск в социальной сети X, владельцем которой является. Ранее 23 августа индийское космическое агентство успешно посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». В прямом эфире, который показывали в youtube-канале, за посадкой аппарата следили 7,8 млн человек. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны. Миллиардер из США и владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск поздравил Индию с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом Маск написал в соцсети. «Поздравляю, Индия», — коротко написал Илон Маск в социальной сети X, владельцем которой является. Ранее 23 августа индийское космическое агентство успешно посадило на Луну спускаемый аппарат в рамках миссии «Чандраян-3». В прямом эфире, который показывали в youtube-канале, за посадкой аппарата следили 7,8 млн человек. Индия стала первой страной, которая смогла посадить космический корабль вблизи южного полюса Луны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям