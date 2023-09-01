01 сентября 2023

СК возбудил уголовное дело из-за смертельного ДТП в Алапаевске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, ск, следственное управление на транспорте
Виновнице аварии грозит 15 лет лишения свободы Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины-водителя, из-за которой в Алапаевске в ДТП погибли 18-летняя девушка и 16-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В отношении женщины, из-за которой в Алапаевске в аварии погибли двое пассажиров, возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы», — написали силовики в Telegram.

Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный» в Алапаевске утром 2 сентября. Пьяная женщина съехала с дороги и врезалась в дерево. От этого авто загорелось. В салоне были 18-летняя сестра женщины и ее 16-летний пасынок. Они погибли до приезда скорой помощи. Виновница аварии находится в изоляторе.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины-водителя, из-за которой в Алапаевске в ДТП погибли 18-летняя девушка и 16-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В отношении женщины, из-за которой в Алапаевске в аварии погибли двое пассажиров, возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы», — написали силовики в Telegram. Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный» в Алапаевске утром 2 сентября. Пьяная женщина съехала с дороги и врезалась в дерево. От этого авто загорелось. В салоне были 18-летняя сестра женщины и ее 16-летний пасынок. Они погибли до приезда скорой помощи. Виновница аварии находится в изоляторе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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