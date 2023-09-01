СК возбудил уголовное дело из-за смертельного ДТП в Алапаевске

02 сентября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Виновнице аварии грозит 15 лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины-водителя, из-за которой в Алапаевске в ДТП погибли 18-летняя девушка и 16-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В отношении женщины, из-за которой в Алапаевске в аварии погибли двое пассажиров, возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы», — написали силовики в Telegram. Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный» в Алапаевске утром 2 сентября. Пьяная женщина съехала с дороги и врезалась в дерево. От этого авто загорелось. В салоне были 18-летняя сестра женщины и ее 16-летний пасынок. Они погибли до приезда скорой помощи. Виновница аварии находится в изоляторе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины-водителя, из-за которой в Алапаевске в ДТП погибли 18-летняя девушка и 16-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В отношении женщины, из-за которой в Алапаевске в аварии погибли двое пассажиров, возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы», — написали силовики в Telegram. Авария произошла на подъезде к коллективному саду «Южный» в Алапаевске утром 2 сентября. Пьяная женщина съехала с дороги и врезалась в дерево. От этого авто загорелось. В салоне были 18-летняя сестра женщины и ее 16-летний пасынок. Они погибли до приезда скорой помощи. Виновница аварии находится в изоляторе.