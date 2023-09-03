Политолог объяснил, почему был назначен новый министр обороны Украины Политолог Светов: Умерова на пост министра обороны Украины согласовали американцы 04 сентября 2023 в 07:24 Размер текста - 17 + Юрий Светов назвал Рустема Умерова политическим назначенцем Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia Выбор главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо Алексея Резникова одобрен американцами. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов. По его словам, Умеров политический назначенец. «Это назначение согласовано с американцами и гарантирует продолжение кураторства со стороны американских военных украинского минобороны. Несмотря на все негативные отношения к России, Умеров был участником переговоров с ней», — заявил Светов в беседе с РЕН-ТВ. По его словам, Умеров входил в украинскую делегацию и участвовал в обменах военнопленными. Новость по теме Кто такой Рустам Умеров, который может стать министром обороны Украины Светов отметил, что в один день произошла смена должности главы обороны в Великобритании и на Украине. Политолог назвал нового украинского министра обороны политическим назначенцем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров, передает телеканал 360. Пресс-пул Белого дома сообщил, что президенту США Джо Байдену доложили о решении Зеленского снять с должности министра обороны Алексея Резникова. Выбор главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо Алексея Резникова одобрен американцами. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов. По его словам, Умеров политический назначенец. «Это назначение согласовано с американцами и гарантирует продолжение кураторства со стороны американских военных украинского минобороны. Несмотря на все негативные отношения к России, Умеров был участником переговоров с ней», — заявил Светов в беседе с РЕН-ТВ. По его словам, Умеров входил в украинскую делегацию и участвовал в обменах военнопленными. Светов отметил, что в один день произошла смена должности главы обороны в Великобритании и на Украине. Политолог назвал нового украинского министра обороны политическим назначенцем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны Украины должен возглавить Рустем Умеров, передает телеканал 360. Пресс-пул Белого дома сообщил, что президенту США Джо Байдену доложили о решении Зеленского снять с должности министра обороны Алексея Резникова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям