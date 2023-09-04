В Свердловскую область привезли 17 миллионов клещей

В отличие от уральских клещей, энтомофаги не опасны для людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Насекомые будут использованы для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора.

«В международный аэропорт Кольцово из Москвы была ввезена партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 17,89 миллионов штук. Энтомофаги ввезены в специальном транспортировочном контейнере, с соблюдением требований к перевозке. Далее насекомые поступили в одно из сельскохозяйственных предприятий Свердловской области для борьбы с вредителями цветов», — пояснили в ведомстве.

Клещи-энтомофаги не опасны для человека, они пожирают вредителей растений и не причиняют вреда планете. Ранее агроном тепличного комплекса «Долина роз» Строгинов рассказывал о преимуществах этих насекомых перед химикатами.