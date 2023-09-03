03 сентября 2023

Бывший пермский министр культуры займется хозвопросами в Третьяковской галерее

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Интерактивная мультимедийная выставка «Моя Пермь – мое будущее». Пермь, торчинский вячеслав, решетников максим
Вячеслав Торчинский (слева) ушел из ведомства Максима Решетникова Фото:

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский устроился на работу в Третьяковскую галерею. 5 сентября его представят коллективу музея в качестве заместителя директора по строительству и эксплуатации, говорят источники СМИ.

«5 сентября в Государственной Третьяковской галерее состоится заседание директората, на котором коллективу будет представлен новый заместитель директора учреждения по строительству и эксплуатации. Это будет Вячеслав Торчинский», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в музее.

Ранее стало известно, что Торчинский покинул Минэкономразвития РФ, где с декабря 2022 года работал на посту заместителя директора департамента развития туризма. Торчинский был министром культуры Прикамья в 2018—2021 годах, затем работал директором театра в Самаре и Пермского цирка.

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Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский устроился на работу в Третьяковскую галерею. 5 сентября его представят коллективу музея в качестве заместителя директора по строительству и эксплуатации, говорят источники СМИ. «5 сентября в Государственной Третьяковской галерее состоится заседание директората, на котором коллективу будет представлен новый заместитель директора учреждения по строительству и эксплуатации. Это будет Вячеслав Торчинский», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в музее. Ранее стало известно, что Торчинский покинул Минэкономразвития РФ, где с декабря 2022 года работал на посту заместителя директора департамента развития туризма. Торчинский был министром культуры Прикамья в 2018—2021 годах, затем работал директором театра в Самаре и Пермского цирка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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