Бывший пермский министр культуры займется хозвопросами в Третьяковской галерее

Вячеслав Торчинский (слева) ушел из ведомства Максима Решетникова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский устроился на работу в Третьяковскую галерею. 5 сентября его представят коллективу музея в качестве заместителя директора по строительству и эксплуатации, говорят источники СМИ.

«5 сентября в Государственной Третьяковской галерее состоится заседание директората, на котором коллективу будет представлен новый заместитель директора учреждения по строительству и эксплуатации. Это будет Вячеслав Торчинский», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в музее.

Ранее стало известно, что Торчинский покинул Минэкономразвития РФ, где с декабря 2022 года работал на посту заместителя директора департамента развития туризма. Торчинский был министром культуры Прикамья в 2018—2021 годах, затем работал директором театра в Самаре и Пермского цирка.