На бронетанковый ремонтный завод ищут сотрудников (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

На «144 бронетанковый ремонтный завод» (Екатеринбург, входит в «Курганмашзавод» госкорпорации «Ростех») требуются слесари по ремонту дизельных двигателей спецмашин, в частности боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР). Вакансия опубликована на сайте Head Hunter.

В обязанности слесарей входят: дефектовка, разбор, ремонт, сборка и испытание двигателей специальной техники, ремонт узлов дизельных двигателей, топливной системы, навесного оборудования, масляных насосов и прочего, слесарные работы и ремонт узлов и агрегатов гусеничной бронетехники. Кандидат должен иметь опыт работы с дизельными двигателями грузовиков и тракторов, умение ремонтировать спецтехнику будет преимуществом. При этом на предприятии готовы рассмотреть кандидатов без профильного опыта работы.

Слесарям обещают платить от 60 до 150 тысяч рублей, график работы — шесть дней в неделю. Если работник привлекается в выходные, то ему гарантируют двойной размер оплаты труда. Иногородним помогают с жильем.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что в регионе не хватает 15 тысяч рабочих на промышленных предприятиях. Работодатели придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.

144 бронетанковый ремонтный завод ищет сотрудников Скрин сайта Head Hunter