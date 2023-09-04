04 сентября 2023

Под Екатеринбургом вандалы разбили 3-литровую банку фекалий в подъезде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, лопата, уборка, говно
Жильцам пришлось самим убирать разлитые фекалии (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) неизвестные разбили в подъезде жилого дома трехлитровую банку с фекалиями. Местные жители обратились в полицию и рассказали URA.RU подробности инцидента.

«Ночью 3 сентября соседи со второго этажа услышали в подъезде глухой звук как от удара. Выглянули и потеряли дар речи: все стены и потолок были залиты фекалиями, на полу осколки стекла. Они услышали, как кто-то бежал вниз и выключил свет», — рассказал Иван, жилец дома № 3 на улице Анучина.

По словам жильцов, была разбита трехлитровая банка, ее содержимое испачкало все вокруг: пол, стены, потолок, перила и двери квартир. Обитатели дома не представляют, кто стоит за неприятным розыгрышем. Подъезд они отмывали сами, потом приборку сделала управляющая компания, однако запах остался.

За комментарием корреспондент обратился к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию о случившемся инциденте.

«В настоящее время сотрудники отдела полиции ОВД Березовского проводят по данному факту проверочные мероприятия, анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения в надежде на то, что любитель или любительница транспортировки отходов жизнедеятельности человека попали в кадр. Сами жители подъезда, естественно, негодуют и грозятся, если узнают, кто это сделал, остатки собранного в подъезде „добра“ положить в штаны недоброжелателю. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение», — отметил Горелых.

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В Березовском (Свердловская область) неизвестные разбили в подъезде жилого дома трехлитровую банку с фекалиями. Местные жители обратились в полицию и рассказали URA.RU подробности инцидента. «Ночью 3 сентября соседи со второго этажа услышали в подъезде глухой звук как от удара. Выглянули и потеряли дар речи: все стены и потолок были залиты фекалиями, на полу осколки стекла. Они услышали, как кто-то бежал вниз и выключил свет», — рассказал Иван, жилец дома № 3 на улице Анучина. По словам жильцов, была разбита трехлитровая банка, ее содержимое испачкало все вокруг: пол, стены, потолок, перила и двери квартир. Обитатели дома не представляют, кто стоит за неприятным розыгрышем. Подъезд они отмывали сами, потом приборку сделала управляющая компания, однако запах остался. За комментарием корреспондент обратился к главе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил информацию о случившемся инциденте. «В настоящее время сотрудники отдела полиции ОВД Березовского проводят по данному факту проверочные мероприятия, анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения в надежде на то, что любитель или любительница транспортировки отходов жизнедеятельности человека попали в кадр. Сами жители подъезда, естественно, негодуют и грозятся, если узнают, кто это сделал, остатки собранного в подъезде „добра“ положить в штаны недоброжелателю. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение», — отметил Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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