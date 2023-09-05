Свердловские депутаты требуют отставки скандального мэра-коррупционера

Дума Заречного выступила против главы города Захарцева

05 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Депутаты дума Заречного требуют отставки Андрея Захарцева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа депутатов думы Заречного (Свердловская область) требует отправить в отставку скандального мэра Андрея Захарцева в связи с утратой доверия. Поводом стало неоднократное нарушение коррупционного законодательства, сообщает агентство URA.RU. «В очередной раз Захарцев нарушил закон о коррупции, это признал профильный региональный департамент. Мы с коллегами считаем, что такой человек не должен возглавлять муниципалитет, поэтому снова будем ставить вопрос о снятии с него полномочий. К сожалению, пока нас региональные власти не слышат, но не планируем сдаваться», — сказал один из членов инициативной группы, депутат гордумы Юрий Бутаков. Он добавил, что Захарцев не впервые попадает в коррупционный скандал. Например, в 2018—2021 годах он неоднократно выписывал себе премии, общая сумма которых составила около 400 тысяч рублей. Вернув деньги в бюджет, он сохранил свое кресло и даже переизбрался. Также глава города оскандалился на одном из заседаний местной думы, пытаясь сорвать ее заседание. Оперативно связаться с Захарцевым корреспонденту URA.RU не удалось. В приемной пояснили, что он находится в «рабочей поездке».

Группа депутатов думы Заречного (Свердловская область) требует отправить в отставку скандального мэра Андрея Захарцева в связи с утратой доверия. Поводом стало неоднократное нарушение коррупционного законодательства, сообщает агентство URA.RU. «В очередной раз Захарцев нарушил закон о коррупции, это признал профильный региональный департамент. Мы с коллегами считаем, что такой человек не должен возглавлять муниципалитет, поэтому снова будем ставить вопрос о снятии с него полномочий. К сожалению, пока нас региональные власти не слышат, но не планируем сдаваться», — сказал один из членов инициативной группы, депутат гордумы Юрий Бутаков. Он добавил, что Захарцев не впервые попадает в коррупционный скандал. Например, в 2018—2021 годах он неоднократно выписывал себе премии, общая сумма которых составила около 400 тысяч рублей. Вернув деньги в бюджет, он сохранил свое кресло и даже переизбрался. Также глава города оскандалился на одном из заседаний местной думы, пытаясь сорвать ее заседание. Оперативно связаться с Захарцевым корреспонденту URA.RU не удалось. В приемной пояснили, что он находится в «рабочей поездке».