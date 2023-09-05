В Кремле оценили, как замена главы Минобороны Украины скажется на киевском режиме

Дмитрий Песков заявил, суть киевского режима осталась прежней
Смена главы Минобороны Украины никак не повлияет на киевский режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не думаем, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима. Эта суть пока остается без каких-либо изменений. В связи с этим можно только сожалеть», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой военного ведомства станет Рустем Умеров, передает телеканал 360.
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