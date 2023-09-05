В Кремле оценили, как замена главы Минобороны Украины скажется на киевском режиме

Песков: киевскому режиму можно только сожалеть

05 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, суть киевского режима осталась прежней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смена главы Минобороны Украины никак не повлияет на киевский режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Не думаем, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима. Эта суть пока остается без каких-либо изменений. В связи с этим можно только сожалеть», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой военного ведомства станет Рустем Умеров, передает телеканал 360.

Смена главы Минобороны Украины никак не повлияет на киевский режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Не думаем, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима. Эта суть пока остается без каких-либо изменений. В связи с этим можно только сожалеть», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой военного ведомства станет Рустем Умеров, передает телеканал 360.