В Кремле оценили, как замена главы Минобороны Украины скажется на киевском режиме

Песков: киевскому режиму можно только сожалеть
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, суть киевского режима осталась прежней Фото:

Смена главы Минобороны Украины никак не повлияет на киевский режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не думаем, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима. Эта суть пока остается без каких-либо изменений. В связи с этим можно только сожалеть», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой военного ведомства станет Рустем Умеров, передает телеканал 360.

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Смена главы Минобороны Украины никак не повлияет на киевский режим. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Не думаем, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима. Эта суть пока остается без каких-либо изменений. В связи с этим можно только сожалеть», — сообщил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главой военного ведомства станет Рустем Умеров, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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