На екатеринбуржца завели уголовное дело из-за убитого военкора

На 49-летнего жителя Екатеринбурга завели уголовное дело из-за комментария о погибшем военкоре Владлене Татарском. Мужчина назвал убийство военкора «удалением раковой опухоли».
«Токарь из Екатеринбурга Алексей С. сравнил смерть военкора с удалением раковой опухоли. А оскорбившим его пользователям сообщил, что ожидает такой же участи и других россиян», — пишет telegram-канал «Осторожно новости».
По данным канала, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма». Подозреваемый дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление ФСБ по Свердловской области. В момент публикации заметки он не был получен.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.