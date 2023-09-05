05 сентября 2023

На екатеринбуржца завели уголовное дело из-за убитого военкора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, суд, избрание меры пресечения, клетка
Житель Екатеринбурга попал под уголовную статью из-за комментария о Татарском Фото:

На 49-летнего жителя Екатеринбурга завели уголовное дело из-за комментария о погибшем военкоре Владлене Татарском. Мужчина назвал убийство военкора «удалением раковой опухоли».

«Токарь из Екатеринбурга Алексей С. сравнил смерть военкора с удалением раковой опухоли. А оскорбившим его пользователям сообщил, что ожидает такой же участи и других россиян», — пишет telegram-канал «Осторожно новости».

По данным канала, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма». Подозреваемый дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление ФСБ по Свердловской области. В момент публикации заметки он не был получен.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 49-летнего жителя Екатеринбурга завели уголовное дело из-за комментария о погибшем военкоре Владлене Татарском. Мужчина назвал убийство военкора «удалением раковой опухоли». «Токарь из Екатеринбурга Алексей С. сравнил смерть военкора с удалением раковой опухоли. А оскорбившим его пользователям сообщил, что ожидает такой же участи и других россиян», — пишет telegram-канал «Осторожно новости». По данным канала, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма». Подозреваемый дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление ФСБ по Свердловской области. В момент публикации заметки он не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...