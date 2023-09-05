На екатеринбуржца завели уголовное дело из-за убитого военкора

06 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга попал под уголовную статью из-за комментария о Татарском Фото: Илья Московец © URA.RU На 49-летнего жителя Екатеринбурга завели уголовное дело из-за комментария о погибшем военкоре Владлене Татарском. Мужчина назвал убийство военкора «удалением раковой опухоли». «Токарь из Екатеринбурга Алексей С. сравнил смерть военкора с удалением раковой опухоли. А оскорбившим его пользователям сообщил, что ожидает такой же участи и других россиян», — пишет telegram-канал «Осторожно новости». По данным канала, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма». Подозреваемый дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление ФСБ по Свердловской области. В момент публикации заметки он не был получен.

На 49-летнего жителя Екатеринбурга завели уголовное дело из-за комментария о погибшем военкоре Владлене Татарском. Мужчина назвал убийство военкора «удалением раковой опухоли». «Токарь из Екатеринбурга Алексей С. сравнил смерть военкора с удалением раковой опухоли. А оскорбившим его пользователям сообщил, что ожидает такой же участи и других россиян», — пишет telegram-канал «Осторожно новости». По данным канала, сейчас возбуждено уголовное дело по статье «публичное оправдание терроризма». Подозреваемый дал признательные показания, он находится под подпиской о невыезде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управление ФСБ по Свердловской области. В момент публикации заметки он не был получен.