Дарье Треповой* продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест Треповой* до 2 декабря
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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарья Трепова останется под арестом до 2 декабря Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Басманный суд Москвы продлил до 2 декабря арест Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), основываясь на ходатайстве следствия. Трепова является обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

«Суд по ходатайству следствия продлил до 2 декабря арест Треповой», — передает решение суда «Известия». Там добавили, что заседания, касающиеся меры пресечения в отношении Треповой, проводятся в закрытом режиме, открытыми являются лишь решения суда. Следователь просил закрыть процесс, поскольку предварительное следствие против соучастников продолжается, и открытость дела может негативно сказаться на его ходе. Трепова также поддержала ходатайство о закрытии судебного процесса.

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов

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Басманный суд Москвы продлил до 2 декабря арест Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), основываясь на ходатайстве следствия. Трепова является обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. «Суд по ходатайству следствия продлил до 2 декабря арест Треповой», — передает решение суда «Известия». Там добавили, что заседания, касающиеся меры пресечения в отношении Треповой, проводятся в закрытом режиме, открытыми являются лишь решения суда. Следователь просил закрыть процесс, поскольку предварительное следствие против соучастников продолжается, и открытость дела может негативно сказаться на его ходе. Трепова также поддержала ходатайство о закрытии судебного процесса. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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