Дарье Треповой* продлили арест

Басманный суд Москвы продлил до 2 декабря арест Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), основываясь на ходатайстве следствия. Трепова является обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
«Суд по ходатайству следствия продлил до 2 декабря арест Треповой», — передает решение суда «Известия». Там добавили, что заседания, касающиеся меры пресечения в отношении Треповой, проводятся в закрытом режиме, открытыми являются лишь решения суда. Следователь просил закрыть процесс, поскольку предварительное следствие против соучастников продолжается, и открытость дела может негативно сказаться на его ходе. Трепова также поддержала ходатайство о закрытии судебного процесса.
*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов
Басманный суд Москвы продлил до 2 декабря арест Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), основываясь на ходатайстве следствия. Трепова является обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. «Суд по ходатайству следствия продлил до 2 декабря арест Треповой», — передает решение суда «Известия». Там добавили, что заседания, касающиеся меры пресечения в отношении Треповой, проводятся в закрытом режиме, открытыми являются лишь решения суда. Следователь просил закрыть процесс, поскольку предварительное следствие против соучастников продолжается, и открытость дела может негативно сказаться на его ходе. Трепова также поддержала ходатайство о закрытии судебного процесса. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов