Ягоды в горах зацвели из-за летней жары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) из-за потепления климата зацвела земляника. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, цветение наблюдают на солнцепеке на полянах.

«Таганайская земляника встречает краткое бабье лето повторным цветением. Причиной стала стоявшая в это время сильная жара», — отметили URA.RU в нацпарке.

Цветы заметили сотрудники «Таганая». Они сообщили, что сентябрьское потепление растение приняло за весну. Хотя незадолго в горах зафиксировали первый заморозок.

В то же время ягодников предупредили: собрать второй урожай не получится. Уже к выходным температура начнет снижаться. При том, что дни стоят относительно теплые, ночами становится все холоднее.

Аномалии с повторным цветением на Таганае встречались и раньше. Два года назад вне сезона зацвели купальницы. Весенние цветы распустились в конце августа.