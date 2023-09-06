06 сентября 2023

В нацпарке под Златоустом из-за потепления климата зацвела земляника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, лето, земляника
Ягоды в горах зацвели из-за летней жары Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) из-за потепления климата зацвела земляника. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, цветение наблюдают на солнцепеке на полянах.

«Таганайская земляника встречает краткое бабье лето повторным цветением. Причиной стала стоявшая в это время сильная жара», — отметили URA.RU в нацпарке.

Цветы заметили сотрудники «Таганая». Они сообщили, что сентябрьское потепление растение приняло за весну. Хотя незадолго в горах зафиксировали первый заморозок.

В то же время ягодников предупредили: собрать второй урожай не получится. Уже к выходным температура начнет снижаться. При том, что дни стоят относительно теплые, ночами становится все холоднее.

Аномалии с повторным цветением на Таганае встречались и раньше. Два года назад вне сезона зацвели купальницы. Весенние цветы распустились в конце августа.

Земляника на Таганае осенью не успеет дать второй урожай
Земляника на Таганае осенью не успеет дать второй урожай
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) из-за потепления климата зацвела земляника. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, цветение наблюдают на солнцепеке на полянах. «Таганайская земляника встречает краткое бабье лето повторным цветением. Причиной стала стоявшая в это время сильная жара», — отметили URA.RU в нацпарке. Цветы заметили сотрудники «Таганая». Они сообщили, что сентябрьское потепление растение приняло за весну. Хотя незадолго в горах зафиксировали первый заморозок. В то же время ягодников предупредили: собрать второй урожай не получится. Уже к выходным температура начнет снижаться. При том, что дни стоят относительно теплые, ночами становится все холоднее. Аномалии с повторным цветением на Таганае встречались и раньше. Два года назад вне сезона зацвели купальницы. Весенние цветы распустились в конце августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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