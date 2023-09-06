06 сентября 2023

Крупный застройщик показал дизайн ЖК нового формата в Нижневартовске. Фото

Застройщик «ССТ» презентовал дизайн ЖК в новых районах Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в ЖК «Макаровский». Екатеринбург, жк макаровский
Дом построят в новых районах Нижневартовска Фото:

Компания «ССТ» представила дизайн своего нового жилого комплекса в так называемой «ипотечной долине» Нижневартовска (ХМАО). Здание построят рядом с ЖК «Себур» (первый в городе дом с закрытым двором), от которого оно будет отличаться новыми элементами фасада. Об этом URA.RU рассказал руководитель проекта Сергей Гретчин.

«Частично сохраняются в фасаде оттенки [первого дома], частично поменяли [цвета]. Во-первых, это не металлокассеты, а керамогранит — более дорогой материал. Поэтому фасад будет выглядеть интереснее», —рассказал журналисту агентства Гретчин.

На фасад строители также добавят французские балконы — ограждения на окнах. Среди прочего застройщик решил сделать корзины для кондиционеров. «Установка заранее запроектированных корзин позволяет не только маскировать наружные блоки сплит-систем, но и в будущем преодолеть запрет установки на фасадах жилых зданий кондиционеров, нарушающих архитектурный облик МКД. Такие ограничения на сегодня содержатся в правилах благоустройства большинства муниципалитетов. В некоторых странах и регионах установка корзин для кондиционеров является обязательной еще и для того, чтобы предотвратить падение или повреждение оборудования и обеспечить безопасность окружающих», — прокомментировал журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали строительство ЖК нового формата. Кроме закрытого двора, застройщик планирует обустроить в здании помещения для консьержа.

На фасаде нового ЖК будут французские балконы и корзины для кондиционеров
На фасаде нового ЖК будут французские балконы и корзины для кондиционеров
Фото:
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Компания «ССТ» представила дизайн своего нового жилого комплекса в так называемой «ипотечной долине» Нижневартовска (ХМАО). Здание построят рядом с ЖК «Себур» (первый в городе дом с закрытым двором), от которого оно будет отличаться новыми элементами фасада. Об этом URA.RU рассказал руководитель проекта Сергей Гретчин. «Частично сохраняются в фасаде оттенки [первого дома], частично поменяли [цвета]. Во-первых, это не металлокассеты, а керамогранит — более дорогой материал. Поэтому фасад будет выглядеть интереснее», —рассказал журналисту агентства Гретчин. На фасад строители также добавят французские балконы — ограждения на окнах. Среди прочего застройщик решил сделать корзины для кондиционеров. «Установка заранее запроектированных корзин позволяет не только маскировать наружные блоки сплит-систем, но и в будущем преодолеть запрет установки на фасадах жилых зданий кондиционеров, нарушающих архитектурный облик МКД. Такие ограничения на сегодня содержатся в правилах благоустройства большинства муниципалитетов. В некоторых странах и регионах установка корзин для кондиционеров является обязательной еще и для того, чтобы предотвратить падение или повреждение оборудования и обеспечить безопасность окружающих», — прокомментировал журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали строительство ЖК нового формата. Кроме закрытого двора, застройщик планирует обустроить в здании помещения для консьержа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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