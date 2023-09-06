Крупный застройщик показал дизайн ЖК нового формата в Нижневартовске. Фото

Застройщик «ССТ» презентовал дизайн ЖК в новых районах Нижневартовска

07 сентября 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Дом построят в новых районах Нижневартовска Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «ССТ» представила дизайн своего нового жилого комплекса в так называемой «ипотечной долине» Нижневартовска (ХМАО). Здание построят рядом с ЖК «Себур» (первый в городе дом с закрытым двором), от которого оно будет отличаться новыми элементами фасада. Об этом URA.RU рассказал руководитель проекта Сергей Гретчин. «Частично сохраняются в фасаде оттенки [первого дома], частично поменяли [цвета]. Во-первых, это не металлокассеты, а керамогранит — более дорогой материал. Поэтому фасад будет выглядеть интереснее», —рассказал журналисту агентства Гретчин. На фасад строители также добавят французские балконы — ограждения на окнах. Среди прочего застройщик решил сделать корзины для кондиционеров. «Установка заранее запроектированных корзин позволяет не только маскировать наружные блоки сплит-систем, но и в будущем преодолеть запрет установки на фасадах жилых зданий кондиционеров, нарушающих архитектурный облик МКД. Такие ограничения на сегодня содержатся в правилах благоустройства большинства муниципалитетов. В некоторых странах и регионах установка корзин для кондиционеров является обязательной еще и для того, чтобы предотвратить падение или повреждение оборудования и обеспечить безопасность окружающих», — прокомментировал журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали строительство ЖК нового формата. Кроме закрытого двора, застройщик планирует обустроить в здании помещения для консьержа. На фасаде нового ЖК будут французские балконы и корзины для кондиционеров Фото: компания «ССТ» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «ССТ» представила дизайн своего нового жилого комплекса в так называемой «ипотечной долине» Нижневартовска (ХМАО). Здание построят рядом с ЖК «Себур» (первый в городе дом с закрытым двором), от которого оно будет отличаться новыми элементами фасада. Об этом URA.RU рассказал руководитель проекта Сергей Гретчин. «Частично сохраняются в фасаде оттенки [первого дома], частично поменяли [цвета]. Во-первых, это не металлокассеты, а керамогранит — более дорогой материал. Поэтому фасад будет выглядеть интереснее», —рассказал журналисту агентства Гретчин. На фасад строители также добавят французские балконы — ограждения на окнах. Среди прочего застройщик решил сделать корзины для кондиционеров. «Установка заранее запроектированных корзин позволяет не только маскировать наружные блоки сплит-систем, но и в будущем преодолеть запрет установки на фасадах жилых зданий кондиционеров, нарушающих архитектурный облик МКД. Такие ограничения на сегодня содержатся в правилах благоустройства большинства муниципалитетов. В некоторых странах и регионах установка корзин для кондиционеров является обязательной еще и для того, чтобы предотвратить падение или повреждение оборудования и обеспечить безопасность окружающих», — прокомментировал журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали строительство ЖК нового формата. Кроме закрытого двора, застройщик планирует обустроить в здании помещения для консьержа.