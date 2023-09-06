Компания «ССТ» представила дизайн своего нового жилого комплекса в так называемой «ипотечной долине» Нижневартовска (ХМАО). Здание построят рядом с ЖК «Себур» (первый в городе дом с закрытым двором), от которого оно будет отличаться новыми элементами фасада. Об этом URA.RU рассказал руководитель проекта Сергей Гретчин.
«Частично сохраняются в фасаде оттенки [первого дома], частично поменяли [цвета]. Во-первых, это не металлокассеты, а керамогранит — более дорогой материал. Поэтому фасад будет выглядеть интереснее», —рассказал журналисту агентства Гретчин.
На фасад строители также добавят французские балконы — ограждения на окнах. Среди прочего застройщик решил сделать корзины для кондиционеров. «Установка заранее запроектированных корзин позволяет не только маскировать наружные блоки сплит-систем, но и в будущем преодолеть запрет установки на фасадах жилых зданий кондиционеров, нарушающих архитектурный облик МКД. Такие ограничения на сегодня содержатся в правилах благоустройства большинства муниципалитетов. В некоторых странах и регионах установка корзин для кондиционеров является обязательной еще и для того, чтобы предотвратить падение или повреждение оборудования и обеспечить безопасность окружающих», — прокомментировал журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске начали строительство ЖК нового формата. Кроме закрытого двора, застройщик планирует обустроить в здании помещения для консьержа.
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