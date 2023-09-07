В Ростове задержали полицейского, обвиняемого в убийстве контрактника из Екатеринбурга

В Ростове задержали военного, из-за которого погиб контрактник из Екатеринбурга

07 сентября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Сотрудника военной полиции задержали после гибели контрактника из Екатеринбурга Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ростовской области задержали сотрудника военной полиции, обвиняемого в избиении 48-летнего контрактника из Екатеринбурга. Речь идет о Михаиле Пичугине. В результате избиения боец погиб. «Возбуждено уголовное дело. По нему задержан и арестован один из полицейских, который причастен к гибели екатеринбуржца. Тело из Миллерово перевезли в Ростов-на-Дону, семье его пока не отдают», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Военную прокуратуру Южного военного округа. На звонок корреспондента никто не ответил. В Министерство обороны РФ направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Михаил Пичугин в июне 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ на два года. Мужчина прошел военную подготовку в Оренбургской области, после чего был переведен в Ростов-на-Дону.

В Ростовской области задержали сотрудника военной полиции, обвиняемого в избиении 48-летнего контрактника из Екатеринбурга. Речь идет о Михаиле Пичугине. В результате избиения боец погиб. «Возбуждено уголовное дело. По нему задержан и арестован один из полицейских, который причастен к гибели екатеринбуржца. Тело из Миллерово перевезли в Ростов-на-Дону, семье его пока не отдают», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Военную прокуратуру Южного военного округа. На звонок корреспондента никто не ответил. В Министерство обороны РФ направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Михаил Пичугин в июне 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ на два года. Мужчина прошел военную подготовку в Оренбургской области, после чего был переведен в Ростов-на-Дону.