В Ростове задержали полицейского, обвиняемого в убийстве контрактника из Екатеринбурга

В Ростовской области задержали сотрудника военной полиции, обвиняемого в избиении 48-летнего контрактника из Екатеринбурга. Речь идет о Михаиле Пичугине. В результате избиения боец погиб.
«Возбуждено уголовное дело. По нему задержан и арестован один из полицейских, который причастен к гибели екатеринбуржца. Тело из Миллерово перевезли в Ростов-на-Дону, семье его пока не отдают», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Военную прокуратуру Южного военного округа. На звонок корреспондента никто не ответил. В Министерство обороны РФ направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
Михаил Пичугин в июне 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ на два года. Мужчина прошел военную подготовку в Оренбургской области, после чего был переведен в Ростов-на-Дону.
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