В Ростове задержали полицейского, обвиняемого в убийстве контрактника из Екатеринбурга

В Ростове задержали военного, из-за которого погиб контрактник из Екатеринбурга
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Сотрудника военной полиции задержали после гибели контрактника из Екатеринбурга Фото:

В Ростовской области задержали сотрудника военной полиции, обвиняемого в избиении 48-летнего контрактника из Екатеринбурга. Речь идет о Михаиле Пичугине. В результате избиения боец погиб.

«Возбуждено уголовное дело. По нему задержан и арестован один из полицейских, который причастен к гибели екатеринбуржца. Тело из Миллерово перевезли в Ростов-на-Дону, семье его пока не отдают», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Военную прокуратуру Южного военного округа. На звонок корреспондента никто не ответил. В Министерство обороны РФ направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Михаил Пичугин в июне 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ на два года. Мужчина прошел военную подготовку в Оренбургской области, после чего был переведен в Ростов-на-Дону.

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В Ростовской области задержали сотрудника военной полиции, обвиняемого в избиении 48-летнего контрактника из Екатеринбурга. Речь идет о Михаиле Пичугине. В результате избиения боец погиб. «Возбуждено уголовное дело. По нему задержан и арестован один из полицейских, который причастен к гибели екатеринбуржца. Тело из Миллерово перевезли в Ростов-на-Дону, семье его пока не отдают», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Военную прокуратуру Южного военного округа. На звонок корреспондента никто не ответил. В Министерство обороны РФ направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Михаил Пичугин в июне 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ на два года. Мужчина прошел военную подготовку в Оренбургской области, после чего был переведен в Ростов-на-Дону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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