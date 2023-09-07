Самолет вылетел в Москву с задержкой в полтора часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово
В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву на полтора часа. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-270 по маршруту Екатеринбург — Москва должен был вылететь из столицы Свердловской области 7 сентября в 20:30, однако был задержан на полтора часа, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки лайнера на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации ответ не поступил.
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