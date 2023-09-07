07 сентября 2023

В Пермском крае началась борьба за 94 депутатских мандата

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы, архив. Пермь, выборы, кабина для голосования, уик
Избирательные участки открылись в 8:00 Фото:

В Пермском крае 8 сентября началось голосование на выборах депутатов дум в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском, а также депутатов заксобрания по округу №17 и пермской гордумы по округу №5. Всего разыгрывается 94 мандата, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале.

«По итогам голосования будет замещено 94 мандата. На территории региона все три дня голосования с 8:00 до 20:00 будут работать 215 УИК. Обеспечивать избирательный процесс будут более 2000 членов комиссий», — говорится в сообщении.

На участках будут присутствовать 586 общественных наблюдателей. Все УИК оснащены системами видеонаблюдения. Ранее URA.RU сообщало, что 20% избирателей решили проголосовать онлайн.

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В Пермском крае 8 сентября началось голосование на выборах депутатов дум в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском, а также депутатов заксобрания по округу №17 и пермской гордумы по округу №5. Всего разыгрывается 94 мандата, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «По итогам голосования будет замещено 94 мандата. На территории региона все три дня голосования с 8:00 до 20:00 будут работать 215 УИК. Обеспечивать избирательный процесс будут более 2000 членов комиссий», — говорится в сообщении. На участках будут присутствовать 586 общественных наблюдателей. Все УИК оснащены системами видеонаблюдения. Ранее URA.RU сообщало, что 20% избирателей решили проголосовать онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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