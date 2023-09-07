В Пермском крае началась борьба за 94 депутатских мандата

08 сентября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Избирательные участки открылись в 8:00 Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае 8 сентября началось голосование на выборах депутатов дум в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском, а также депутатов заксобрания по округу №17 и пермской гордумы по округу №5. Всего разыгрывается 94 мандата, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «По итогам голосования будет замещено 94 мандата. На территории региона все три дня голосования с 8:00 до 20:00 будут работать 215 УИК. Обеспечивать избирательный процесс будут более 2000 членов комиссий», — говорится в сообщении. На участках будут присутствовать 586 общественных наблюдателей. Все УИК оснащены системами видеонаблюдения. Ранее URA.RU сообщало, что 20% избирателей решили проголосовать онлайн.

В Пермском крае 8 сентября началось голосование на выборах депутатов дум в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске, Чайковском, а также депутатов заксобрания по округу №17 и пермской гордумы по округу №5. Всего разыгрывается 94 мандата, сообщает пресс-служба крайизбиркома в своем telegram-канале. «По итогам голосования будет замещено 94 мандата. На территории региона все три дня голосования с 8:00 до 20:00 будут работать 215 УИК. Обеспечивать избирательный процесс будут более 2000 членов комиссий», — говорится в сообщении. На участках будут присутствовать 586 общественных наблюдателей. Все УИК оснащены системами видеонаблюдения. Ранее URA.RU сообщало, что 20% избирателей решили проголосовать онлайн.