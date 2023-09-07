07 сентября 2023

Пермякам предлагают заплатить 26 тысяч рублей за корону королевы красоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Конкурс стартует с 20 октября Фото:

В Перми объявили кастинг на Всероссийский конкурс красоты Missuniq. Победительница получит корону ручной работы и шанс отправиться на неделю моды в Дубай и Москву. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заплатить 26 тысяч рублей.

«Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе красоты Missuniq. Участниц ждет вечеринка открытия, различные мастер-классы три раза в неделю, а также фотосессии в коронах, с автомобилями премиум класса и шикарных платьях. Стоимость участия — 26 тысяч рублей», — сообщили в оргкомитете конкурса.

К участию в конкурсе приглашают детей в возрасте от 6 до 13 лет, девушек и женщин от 18 лет. Также будет отдельная номинация для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс стартует 20 октября и завершится финальным шоу, где выступят артисты и выберут победителей.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023». Она одержала победу над более молодыми участницами.

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В Перми объявили кастинг на Всероссийский конкурс красоты Missuniq. Победительница получит корону ручной работы и шанс отправиться на неделю моды в Дубай и Москву. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заплатить 26 тысяч рублей. «Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе красоты Missuniq. Участниц ждет вечеринка открытия, различные мастер-классы три раза в неделю, а также фотосессии в коронах, с автомобилями премиум класса и шикарных платьях. Стоимость участия — 26 тысяч рублей», — сообщили в оргкомитете конкурса. К участию в конкурсе приглашают детей в возрасте от 6 до 13 лет, девушек и женщин от 18 лет. Также будет отдельная номинация для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс стартует 20 октября и завершится финальным шоу, где выступят артисты и выберут победителей. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023». Она одержала победу над более молодыми участницами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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