Пермякам предлагают заплатить 26 тысяч рублей за корону королевы красоты

08 сентября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Конкурс стартует с 20 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми объявили кастинг на Всероссийский конкурс красоты Missuniq. Победительница получит корону ручной работы и шанс отправиться на неделю моды в Дубай и Москву. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заплатить 26 тысяч рублей. «Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе красоты Missuniq. Участниц ждет вечеринка открытия, различные мастер-классы три раза в неделю, а также фотосессии в коронах, с автомобилями премиум класса и шикарных платьях. Стоимость участия — 26 тысяч рублей», — сообщили в оргкомитете конкурса. К участию в конкурсе приглашают детей в возрасте от 6 до 13 лет, девушек и женщин от 18 лет. Также будет отдельная номинация для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс стартует 20 октября и завершится финальным шоу, где выступят артисты и выберут победителей. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023». Она одержала победу над более молодыми участницами.

В Перми объявили кастинг на Всероссийский конкурс красоты Missuniq. Победительница получит корону ручной работы и шанс отправиться на неделю моды в Дубай и Москву. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заплатить 26 тысяч рублей. «Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе красоты Missuniq. Участниц ждет вечеринка открытия, различные мастер-классы три раза в неделю, а также фотосессии в коронах, с автомобилями премиум класса и шикарных платьях. Стоимость участия — 26 тысяч рублей», — сообщили в оргкомитете конкурса. К участию в конкурсе приглашают детей в возрасте от 6 до 13 лет, девушек и женщин от 18 лет. Также будет отдельная номинация для мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс стартует 20 октября и завершится финальным шоу, где выступят артисты и выберут победителей. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка выиграла конкурс красоты «Миссис Россия Земля — 2023». Она одержала победу над более молодыми участницами.