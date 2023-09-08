В Челябинске вдвое вырос срок бронирований билетов на поезда дальнего следования

08 сентября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Глубина продаж билетов на поезда вырастет в два раза с 9 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске в два раза вырос срок бронирования билетов на все поезда дальнего следования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), это связано с завершением ремонтных работ в центре РФ. «Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», — уточнили в ЮУЖД. Ранее глубина бронирования составляла 45 суток. Изменения касались поездов в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, рядом городов Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа. В то же время в мае железнодорожники увеличивали срок бронирования на составы, следующие на юг страны. Купить билеты с глубиной в 90 дней на 6 декабря можно будет с 9 сентября. Старт продаж назначен на 8 часов утра по московскому времени. Оформить билеты можно в кассах и онлайн, включая мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

В Челябинске в два раза вырос срок бронирования билетов на все поезда дальнего следования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), это связано с завершением ремонтных работ в центре РФ. «Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», — уточнили в ЮУЖД. Ранее глубина бронирования составляла 45 суток. Изменения касались поездов в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, рядом городов Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа. В то же время в мае железнодорожники увеличивали срок бронирования на составы, следующие на юг страны. Купить билеты с глубиной в 90 дней на 6 декабря можно будет с 9 сентября. Старт продаж назначен на 8 часов утра по московскому времени. Оформить билеты можно в кассах и онлайн, включая мобильное приложение «РЖД Пассажирам».