В Челябинске вдвое вырос срок бронирований билетов на поезда дальнего следования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, рельсы, электровоз, пассажирский поезд, жд путь, локомотив поезда
Глубина продаж билетов на поезда вырастет в два раза с 9 сентября Фото:

В Челябинске в два раза вырос срок бронирования билетов на все поезда дальнего следования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), это связано с завершением ремонтных работ в центре РФ.

«Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», — уточнили в ЮУЖД.

Ранее глубина бронирования составляла 45 суток. Изменения касались поездов в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, рядом городов Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа. В то же время в мае железнодорожники увеличивали срок бронирования на составы, следующие на юг страны.

Купить билеты с глубиной в 90 дней на 6 декабря можно будет с 9 сентября. Старт продаж назначен на 8 часов утра по московскому времени. Оформить билеты можно в кассах и онлайн, включая мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в два раза вырос срок бронирования билетов на все поезда дальнего следования. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), это связано с завершением ремонтных работ в центре РФ. «Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Сняли все ограничения, связанные с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле», — уточнили в ЮУЖД. Ранее глубина бронирования составляла 45 суток. Изменения касались поездов в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, рядом городов Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа. В то же время в мае железнодорожники увеличивали срок бронирования на составы, следующие на юг страны. Купить билеты с глубиной в 90 дней на 6 декабря можно будет с 9 сентября. Старт продаж назначен на 8 часов утра по московскому времени. Оформить билеты можно в кассах и онлайн, включая мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...