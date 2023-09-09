В Екатеринбурге начался второй день борьбы за власть

В Екатеринбурге в 08:00 открылись избирательные участки. Стартовал второй и финальный день выборов в городскую думу.
Закроются участки в 20:00. Выборы проходят по новой схеме: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам.
Кроме того в Свердловской области проходят выборы новых составов дум Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений. По одному депутату в местные думы выбирают жители Белоярского и Каменска-Уральского.
В первый день явка в Екатеринбурге составила 11,09%. По данным Свердловского избиркома, 9 сентября проголосовали почти 120 тысяч человек. Итоги первого дня выборов в столице Урала URA.RU собрало в одном материале.
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