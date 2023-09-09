09 сентября 2023

В Екатеринбурге начался второй день борьбы за власть

В Екатеринбурге открылись избирательные участки
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В Екатеринбурге начался второй день выборов в гордуму
В Екатеринбурге начался второй день выборов в гордуму Фото:
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Выборы-2023

В Екатеринбурге в 08:00 открылись избирательные участки. Стартовал второй и финальный день выборов в городскую думу.

Закроются участки в 20:00. Выборы проходят по новой схеме: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам.

Кроме того в Свердловской области проходят выборы новых составов дум Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений. По одному депутату в местные думы выбирают жители Белоярского и Каменска-Уральского.

В первый день явка в Екатеринбурге составила 11,09%. По данным Свердловского избиркома, 9 сентября проголосовали почти 120 тысяч человек. Итоги первого дня выборов в столице Урала URA.RU собрало в одном материале.

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В Екатеринбурге в 08:00 открылись избирательные участки. Стартовал второй и финальный день выборов в городскую думу. Закроются участки в 20:00. Выборы проходят по новой схеме: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. Кроме того в Свердловской области проходят выборы новых составов дум Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений. По одному депутату в местные думы выбирают жители Белоярского и Каменска-Уральского. В первый день явка в Екатеринбурге составила 11,09%. По данным Свердловского избиркома, 9 сентября проголосовали почти 120 тысяч человек. Итоги первого дня выборов в столице Урала URA.RU собрало в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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