В Екатеринбурге начался второй день борьбы за власть

В Екатеринбурге открылись избирательные участки

10 сентября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге начался второй день выборов в гордуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Екатеринбурге в 08:00 открылись избирательные участки. Стартовал второй и финальный день выборов в городскую думу. Закроются участки в 20:00. Выборы проходят по новой схеме: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. Кроме того в Свердловской области проходят выборы новых составов дум Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений. По одному депутату в местные думы выбирают жители Белоярского и Каменска-Уральского. В первый день явка в Екатеринбурге составила 11,09%. По данным Свердловского избиркома, 9 сентября проголосовали почти 120 тысяч человек. Итоги первого дня выборов в столице Урала URA.RU собрало в одном материале.

В Екатеринбурге в 08:00 открылись избирательные участки. Стартовал второй и финальный день выборов в городскую думу. Закроются участки в 20:00. Выборы проходят по новой схеме: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. Кроме того в Свердловской области проходят выборы новых составов дум Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений. По одному депутату в местные думы выбирают жители Белоярского и Каменска-Уральского. В первый день явка в Екатеринбурге составила 11,09%. По данным Свердловского избиркома, 9 сентября проголосовали почти 120 тысяч человек. Итоги первого дня выборов в столице Урала URA.RU собрало в одном материале.