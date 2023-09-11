Глава челябинского района потребовал от чиновников работать без выходных

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Встреча губернатора СО с новыми Думами Качканара, Верхней Пышмы и других муниципалитетов. Екатеринбург, чиновник, портфель, дресс код
По мнению Тимофеева, чиновники должны работать без отдыха из-за участившихся жалоб Фото:

Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев потребовал от чиновников работать без выходных и отпусков из-за участившихся жалоб жителей. Об этом он заявил 11 сентября на аппаратном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На аппаратном совещании Тимофеев отметил, что все руководители должны в ближайшее время работать без отпусков и выходных, но оперативно решать проблемы. По его словам, в последнее время поступает много жалоб от жителей на проблемы, которые месяцами не решаются», — уточнили в пресс-службе.

Частыми темами обращений становятся протекающие кровли многоквартирных домов и размытые дождем дороги. Глава указал на некоторые проблемные участки и распорядился привлекать к ответственности недобросовестных подрядчиков.

«Такой формат работы недопустим! Сколько времени не можем добиться грейдирования дороги до поселка Александро-Невский, месяц не можем закопать яму на улице Механизаторов. Значит, надо предъявлять претензии к подрядчикам и штрафовать их за невыполнение обязательств», — цитирует пресс-служба Тимофеева.

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Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев потребовал от чиновников работать без выходных и отпусков из-за участившихся жалоб жителей. Об этом он заявил 11 сентября на аппаратном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации муниципалитета. «На аппаратном совещании Тимофеев отметил, что все руководители должны в ближайшее время работать без отпусков и выходных, но оперативно решать проблемы. По его словам, в последнее время поступает много жалоб от жителей на проблемы, которые месяцами не решаются», — уточнили в пресс-службе. Частыми темами обращений становятся протекающие кровли многоквартирных домов и размытые дождем дороги. Глава указал на некоторые проблемные участки и распорядился привлекать к ответственности недобросовестных подрядчиков. «Такой формат работы недопустим! Сколько времени не можем добиться грейдирования дороги до поселка Александро-Невский, месяц не можем закопать яму на улице Механизаторов. Значит, надо предъявлять претензии к подрядчикам и штрафовать их за невыполнение обязательств», — цитирует пресс-служба Тимофеева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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