Глава челябинского района потребовал от чиновников работать без выходных

По мнению Тимофеева, чиновники должны работать без отдыха из-за участившихся жалоб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев потребовал от чиновников работать без выходных и отпусков из-за участившихся жалоб жителей. Об этом он заявил 11 сентября на аппаратном совещании, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На аппаратном совещании Тимофеев отметил, что все руководители должны в ближайшее время работать без отпусков и выходных, но оперативно решать проблемы. По его словам, в последнее время поступает много жалоб от жителей на проблемы, которые месяцами не решаются», — уточнили в пресс-службе.

Частыми темами обращений становятся протекающие кровли многоквартирных домов и размытые дождем дороги. Глава указал на некоторые проблемные участки и распорядился привлекать к ответственности недобросовестных подрядчиков.

«Такой формат работы недопустим! Сколько времени не можем добиться грейдирования дороги до поселка Александро-Невский, месяц не можем закопать яму на улице Механизаторов. Значит, надо предъявлять претензии к подрядчикам и штрафовать их за невыполнение обязательств», — цитирует пресс-служба Тимофеева.