В Челябинске убили охранника СНТ

В Челябинске убили охранника садового некоммерческого товарищества «Любитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, предполагаемый убийца задержан.
«Полицейские установили личность напавшего. Им оказался собутыльник сторожа. Предварительно, убийство произошло на фоне употребления алкоголя. Напавший задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
По данным URA.RU, на теле потерпевшего обнаружено ножевое ранение, которое стало для него смертельным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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