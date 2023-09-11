В Челябинске убили охранника СНТ

11 сентября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Место преступления оцепили силовики Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске убили охранника садового некоммерческого товарищества «Любитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, предполагаемый убийца задержан. «Полицейские установили личность напавшего. Им оказался собутыльник сторожа. Предварительно, убийство произошло на фоне употребления алкоголя. Напавший задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, на теле потерпевшего обнаружено ножевое ранение, которое стало для него смертельным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Челябинске убили охранника садового некоммерческого товарищества «Любитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, предполагаемый убийца задержан. «Полицейские установили личность напавшего. Им оказался собутыльник сторожа. Предварительно, убийство произошло на фоне употребления алкоголя. Напавший задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, на теле потерпевшего обнаружено ножевое ранение, которое стало для него смертельным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.