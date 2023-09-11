В Челябинске убили охранника СНТ

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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
Место преступления оцепили силовики Фото:

В Челябинске убили охранника садового некоммерческого товарищества «Любитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, предполагаемый убийца задержан.

«Полицейские установили личность напавшего. Им оказался собутыльник сторожа. Предварительно, убийство произошло на фоне употребления алкоголя. Напавший задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, на теле потерпевшего обнаружено ножевое ранение, которое стало для него смертельным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске убили охранника садового некоммерческого товарищества «Любитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, предполагаемый убийца задержан. «Полицейские установили личность напавшего. Им оказался собутыльник сторожа. Предварительно, убийство произошло на фоне употребления алкоголя. Напавший задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. По данным URA.RU, на теле потерпевшего обнаружено ножевое ранение, которое стало для него смертельным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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