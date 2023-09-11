Челябинец разнес иномарку водителя, с которым поругался на дороге

Челябинец разозлился на оппонента и разбил его машину Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Калининского района Челябинска разнес автомобиль Hyundai Solaris водителя, с которым у него до этого произошел конфликт на дороге. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по региону, злоумышленник прыгал на крыше автомобиля и колотил молотком фары. Также он облил иномарку краской.

«Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого, повредившего автомобиль незнакомого человека. Пострадавшим оказался житель Калининского района, который обнаружил на своем Hyundai Solaris у дома по улице Университетская набережная вмятины. Кузов иномарки был облит краской, а фары разбиты», — рассказали URA.RU в полиции.

Ущерб составил более 300 тысяч рублей. Сотрудники отдела угрозыска опросили отдела полиции «Калининский» опросили возможных свидетелей. Те рассказали, как все произошло: мужчина прыгал по крыше машины, орудовал молотком, обливал кузов краской. Вычислив вероятный маршрут передвижения, нашли адрес его местонахождения.

Подозреваемого задержали. Им оказался несудимый 34-летний мужчина, проживающий в Тракторозаводском районе. За несколько дней до происшествия у него произошла словесная перепалка с водителем на дороге. Выследив, где оппонент паркует автомобиль, злоумышленник его повредил. Пострадавший и не предполагал, что изувеченная машина стала жертвой старого конфликта.

В полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемый подписал обязательство о явке.