«РУСАЛ» закончил судиться с КУМЗ из-за 300 млн рублей, получив половину

12 сентября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

«РУСАЛ» взыскал с «КУМЗ» 126 млн рублей из-за просрочки по оплате алюминия Фото: Александр Мамаев © URA.RU Арбитражный суд рассмотрел 33 иска «РУСАЛ» к «Каменск-Уральскому металлургическому заводу» (КУМЗ, через холдинг «Алюминиевые продукты» связан с «Ренова-Актив» олигарха Виктора Вексельберга) по поводу просрочки по оплате партий первичного алюминия. «РУСАЛ» хотел взыскать с завода больше 300 млн рублей, но суд удовлетворил требования частично. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе КУМЗ. Иски были связаны с просрочкой по оплате товара в 2021—2022 годах, тогда же возникла и неустойка. Всего КУМЗ получил 33 иска. Представители предприятие предлагали «РУСАЛу» решить спор в рамках мирового соглашения, но компания не согласилась и выдвинула дополнительные требования по изменению условий действующих договоров. В то же время в 2022 году правительство РФ ввело мораторий на начисление неустойки, и под него попала часть исков. Суд, рассмотрев иски, удовлетворил их частично — постановил взыскать с КУМЗа 126 млн рублей, в то время как «РУСАЛ» требовал 300 млн. «Все это время некоторые СМИ преподносили данную ситуацию, как признак финансовых проблем предприятия. Так бывает, когда в погоне за сенсацией хейтеры не успевают разобраться в существе споров. КУМЗ прочно стоит на ногах. Команда высококвалифицированных специалистов отстояла нашу позицию», — прокомментировал директор предприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд рассмотрел 33 иска «РУСАЛ» к «Каменск-Уральскому металлургическому заводу» (КУМЗ, через холдинг «Алюминиевые продукты» связан с «Ренова-Актив» олигарха Виктора Вексельберга) по поводу просрочки по оплате партий первичного алюминия. «РУСАЛ» хотел взыскать с завода больше 300 млн рублей, но суд удовлетворил требования частично. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе КУМЗ. Иски были связаны с просрочкой по оплате товара в 2021—2022 годах, тогда же возникла и неустойка. Всего КУМЗ получил 33 иска. Представители предприятие предлагали «РУСАЛу» решить спор в рамках мирового соглашения, но компания не согласилась и выдвинула дополнительные требования по изменению условий действующих договоров. В то же время в 2022 году правительство РФ ввело мораторий на начисление неустойки, и под него попала часть исков. Суд, рассмотрев иски, удовлетворил их частично — постановил взыскать с КУМЗа 126 млн рублей, в то время как «РУСАЛ» требовал 300 млн. «Все это время некоторые СМИ преподносили данную ситуацию, как признак финансовых проблем предприятия. Так бывает, когда в погоне за сенсацией хейтеры не успевают разобраться в существе споров. КУМЗ прочно стоит на ногах. Команда высококвалифицированных специалистов отстояла нашу позицию», — прокомментировал директор предприятия.