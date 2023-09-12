Выпускать продукцию на «Ромкоре» помогают умные технологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работникам мясокомбината «Ромкор» в Челябинске надели на руки умные браслеты. Как URA.RU рассказал гендиректор Сергей Федоров, техника помогла в два раза сократить число отклонений от стандарта.

«Мы ввели систему персональных RFID-браслетов и сразу заметили эффект как на готовой продукции, так и на психологии самих сотрудников. Собственная лаборатория и отдел качества стали фиксировать меньше отклонений от стандарта, чем раньше: вместо 1% теперь всего 0,5%. Таким образом, снижение в два раза», — отметил URA.RU Федоров.

Браслеты применяют на всех этапах производства: от замеса фарша до термической обработки продукции. Поскольку мясоперерабатывающая корпорация выпускает в сутки до 120 тонн колбасы, сосисок и других продуктов, результаты использования новаций заметно сказываются на итогах работы компании. Наручные гаджеты, которые внедрили меньше полугода назад, окупились за несколько месяцев. Свои плоды также принесло использование ERP-системы. Компьютер в итоге увеличил содержание мяса в колбасе. Продукцию удается быстро доставлять покупателю: полный цикл она проходит за четыре часа.

Сергей Федоров рассказал про повышение качества продукции с помощью новаций Фото: пресс-служба мясокомбината «Ромкор»

Продукция может проходить полный цикл производства, в зависимости от вида, за четыре часа Фото: пресс-служба мясокомбината «Ромкор»