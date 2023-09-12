Работникам челябинского мясокомбината надели на руки умные браслеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, колбасный цех, мясокомбинат велес
Выпускать продукцию на «Ромкоре» помогают умные технологии Фото:

Работникам мясокомбината «Ромкор» в Челябинске надели на руки умные браслеты. Как URA.RU рассказал гендиректор Сергей Федоров, техника помогла в два раза сократить число отклонений от стандарта.

«Мы ввели систему персональных RFID-браслетов и сразу заметили эффект как на готовой продукции, так и на психологии самих сотрудников. Собственная лаборатория и отдел качества стали фиксировать меньше отклонений от стандарта, чем раньше: вместо 1% теперь всего 0,5%. Таким образом, снижение в два раза», — отметил URA.RU Федоров.

Браслеты применяют на всех этапах производства: от замеса фарша до термической обработки продукции. Поскольку мясоперерабатывающая корпорация выпускает в сутки до 120 тонн колбасы, сосисок и других продуктов, результаты использования новаций заметно сказываются на итогах работы компании. Наручные гаджеты, которые внедрили меньше полугода назад, окупились за несколько месяцев. Свои плоды также принесло использование ERP-системы. Компьютер в итоге увеличил содержание мяса в колбасе. Продукцию удается быстро доставлять покупателю: полный цикл она проходит за четыре часа.

Сергей Федоров рассказал про повышение качества продукции с помощью новаций
Сергей Федоров рассказал про повышение качества продукции с помощью новаций
Фото:
Продукция может проходить полный цикл производства, в зависимости от вида, за четыре часа
Продукция может проходить полный цикл производства, в зависимости от вида, за четыре часа
Фото:
Умные браслеты следят за ходом работ на всех этапах выпуска
Умные браслеты следят за ходом работ на всех этапах выпуска
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работникам мясокомбината «Ромкор» в Челябинске надели на руки умные браслеты. Как URA.RU рассказал гендиректор Сергей Федоров, техника помогла в два раза сократить число отклонений от стандарта. «Мы ввели систему персональных RFID-браслетов и сразу заметили эффект как на готовой продукции, так и на психологии самих сотрудников. Собственная лаборатория и отдел качества стали фиксировать меньше отклонений от стандарта, чем раньше: вместо 1% теперь всего 0,5%. Таким образом, снижение в два раза», — отметил URA.RU Федоров. Браслеты применяют на всех этапах производства: от замеса фарша до термической обработки продукции. Поскольку мясоперерабатывающая корпорация выпускает в сутки до 120 тонн колбасы, сосисок и других продуктов, результаты использования новаций заметно сказываются на итогах работы компании. Наручные гаджеты, которые внедрили меньше полугода назад, окупились за несколько месяцев. Свои плоды также принесло использование ERP-системы. Компьютер в итоге увеличил содержание мяса в колбасе. Продукцию удается быстро доставлять покупателю: полный цикл она проходит за четыре часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...