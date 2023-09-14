США ввели санкции против бывшего акционера УГМК

Бывший председатель совета директоров УГМК Искандер Махмудов попал под новые санкции США. Об этом сообщает министерство финансов США.
В новых санкционных списках США оказался основатель и бывший акционер УГМК Искандар Махмудов. Под ограничения попал и его сын Джахангир Махмудов, который входил в принадлежащее УГМК предприятие-золотодобытчик «Сусуманзолото, говорится в документе, опубликованном на американском сайте.
Ранее URA.RU писало о том, что Вашингтон расширил санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В нем числится 11 россиян, среди которых екатеринбуржец Андрей Жуйков. Подробностей о причинах ограничений не говорится. Помимо имени, фамилии и места рождения, указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.
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