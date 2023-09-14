14 сентября 2023

Пермская нефтяная компания ушла с европейского рынка из-за санкций

Компания «Новомет-Пермь» закрыла единственное подразделение в Евросоюзе
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ПМЭФ-2014. Стенды павильона №7. Санкт-Петербург, выставочный павильон, группа компаний новомет
Руководство компании связало решение о закрытии подразделения в ЕС с санкциями Фото:
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Компания «Новомет-Пермь» прекратила деятельность на территории Евросоюза. Единственный европейский сервисный центр закрылся в начале текущего года из-за наложенных санкций в отношении РФ, сообщил гендиректор предприятия Максим Перельман.

«Мы были вынуждены закрыть операционную в Евросоюзе, нас полностью выдавили оттуда (страны Запада санкционной политикой — прим. URA.RU). В январе мы осуществили последнюю поставку, получили деньги и закрыли подразделение», — пояснил Максим Перельман, передает «Коммерсант-Прикамье».

Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. Предприятие не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам. По итогам прошлого года выручка АО «Новомет-Пермь» превысила 14,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 830 миллионов рублей.

Ранее крупнейший завод в Европе по производству оптического кабеля «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, из-за санкций лишился производственных площадок за границей. Представительства в других странах пришлось ликвидировать, а производство — продать партнерам.

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Компания «Новомет-Пермь» прекратила деятельность на территории Евросоюза. Единственный европейский сервисный центр закрылся в начале текущего года из-за наложенных санкций в отношении РФ, сообщил гендиректор предприятия Максим Перельман. «Мы были вынуждены закрыть операционную в Евросоюзе, нас полностью выдавили оттуда (страны Запада санкционной политикой — прим. URA.RU). В январе мы осуществили последнюю поставку, получили деньги и закрыли подразделение», — пояснил Максим Перельман, передает «Коммерсант-Прикамье». Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. Предприятие не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам. По итогам прошлого года выручка АО «Новомет-Пермь» превысила 14,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 830 миллионов рублей. Ранее крупнейший завод в Европе по производству оптического кабеля «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, из-за санкций лишился производственных площадок за границей. Представительства в других странах пришлось ликвидировать, а производство — продать партнерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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