Пермская нефтяная компания ушла с европейского рынка из-за санкций

Компания «Новомет-Пермь» закрыла единственное подразделение в Евросоюзе

15 сентября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Руководство компании связало решение о закрытии подразделения в ЕС с санкциями Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «Новомет-Пермь» прекратила деятельность на территории Евросоюза. Единственный европейский сервисный центр закрылся в начале текущего года из-за наложенных санкций в отношении РФ, сообщил гендиректор предприятия Максим Перельман. «Мы были вынуждены закрыть операционную в Евросоюзе, нас полностью выдавили оттуда (страны Запада санкционной политикой — прим. URA.RU). В январе мы осуществили последнюю поставку, получили деньги и закрыли подразделение», — пояснил Максим Перельман, передает « Коммерсант-Прикамье ». Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. Предприятие не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам. По итогам прошлого года выручка АО «Новомет-Пермь» превысила 14,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 830 миллионов рублей. Ранее крупнейший завод в Европе по производству оптического кабеля «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, из-за санкций лишился производственных площадок за границей. Представительства в других странах пришлось ликвидировать, а производство — продать партнерам.

Компания «Новомет-Пермь» прекратила деятельность на территории Евросоюза. Единственный европейский сервисный центр закрылся в начале текущего года из-за наложенных санкций в отношении РФ, сообщил гендиректор предприятия Максим Перельман. «Мы были вынуждены закрыть операционную в Евросоюзе, нас полностью выдавили оттуда (страны Запада санкционной политикой — прим. URA.RU). В январе мы осуществили последнюю поставку, получили деньги и закрыли подразделение», — пояснил Максим Перельман, передает «Коммерсант-Прикамье». Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. Предприятие не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам. По итогам прошлого года выручка АО «Новомет-Пермь» превысила 14,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 830 миллионов рублей. Ранее крупнейший завод в Европе по производству оптического кабеля «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, из-за санкций лишился производственных площадок за границей. Представительства в других странах пришлось ликвидировать, а производство — продать партнерам.