Пермская нефтяная компания ушла с европейского рынка из-за санкций

Компания «Новомет-Пермь» прекратила деятельность на территории Евросоюза. Единственный европейский сервисный центр закрылся в начале текущего года из-за наложенных санкций в отношении РФ, сообщил гендиректор предприятия Максим Перельман.
«Мы были вынуждены закрыть операционную в Евросоюзе, нас полностью выдавили оттуда (страны Запада санкционной политикой — прим. URA.RU). В январе мы осуществили последнюю поставку, получили деньги и закрыли подразделение», — пояснил Максим Перельман, передает «
Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. Предприятие не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам. По итогам прошлого года выручка АО «Новомет-Пермь» превысила 14,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 830 миллионов рублей.
Ранее крупнейший завод в Европе по производству оптического кабеля «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, из-за санкций лишился производственных площадок за границей. Представительства в других странах пришлось ликвидировать, а производство — продать партнерам.
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