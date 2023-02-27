Пермское предприятие лишилось площадок за границей

Крупнейший завод по производству оптического кабеля в Европе «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, лишился производственных площадок за границей. Совместное предприятие с британской Emtelle в Германии из-за западных санкций пришлось ликвидировать, а производство в США завод продал американским и европейским партнерам.
«Компания „Инкаб“ закрыла свой завод в Эрфурте (Германия) и продала предприятие в Арлингтоне (США), оставив только одну производственную площадку — в Перми. От покупки сырья в Америке „Инкаб“ тоже отказался, перейдя, как добивалась ФАС, на отечественную продукцию», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». По мнению экспертов, это решение закономерно, так как вести бизнес в «недружественных» странах пермская компания сегодня бы не смогла.
В юрслужбе компании отметили, что решение о разделении активов группы приняли в марте 2022 года. Совместная работа с американской компанией Corning Incorporated — главным опставщиком оптоволокна также прекращена. На данный момент предприятие сотрудничает с российским производителем сырья — АО «Оптиковолоконные Системы».
Ранее «Инкаб» попросил помощь у председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Предприятие обращалось с просьбой вмешаться в возбужденное против них и других производителей оптического кабеля антимонопольное дело.
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