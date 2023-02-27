Пермское предприятие лишилось площадок за границей

28 февраля 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Завод «Инкаб» из-за сакций лишился промплощадок в Европе и США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейший завод по производству оптического кабеля в Европе «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, лишился производственных площадок за границей. Совместное предприятие с британской Emtelle в Германии из-за западных санкций пришлось ликвидировать, а производство в США завод продал американским и европейским партнерам. «Компания „Инкаб“ закрыла свой завод в Эрфурте (Германия) и продала предприятие в Арлингтоне (США), оставив только одну производственную площадку — в Перми. От покупки сырья в Америке „Инкаб“ тоже отказался, перейдя, как добивалась ФАС, на отечественную продукцию», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». По мнению экспертов, это решение закономерно, так как вести бизнес в «недружественных» странах пермская компания сегодня бы не смогла. В юрслужбе компании отметили, что решение о разделении активов группы приняли в марте 2022 года. Совместная работа с американской компанией Corning Incorporated — главным опставщиком оптоволокна также прекращена. На данный момент предприятие сотрудничает с российским производителем сырья — АО «Оптиковолоконные Системы». Ранее «Инкаб» попросил помощь у председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Предприятие обращалось с просьбой вмешаться в возбужденное против них и других производителей оптического кабеля антимонопольное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейший завод по производству оптического кабеля в Европе «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, лишился производственных площадок за границей. Совместное предприятие с британской Emtelle в Германии из-за западных санкций пришлось ликвидировать, а производство в США завод продал американским и европейским партнерам. «Компания „Инкаб“ закрыла свой завод в Эрфурте (Германия) и продала предприятие в Арлингтоне (США), оставив только одну производственную площадку — в Перми. От покупки сырья в Америке „Инкаб“ тоже отказался, перейдя, как добивалась ФАС, на отечественную продукцию», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». По мнению экспертов, это решение закономерно, так как вести бизнес в «недружественных» странах пермская компания сегодня бы не смогла. В юрслужбе компании отметили, что решение о разделении активов группы приняли в марте 2022 года. Совместная работа с американской компанией Corning Incorporated — главным опставщиком оптоволокна также прекращена. На данный момент предприятие сотрудничает с российским производителем сырья — АО «Оптиковолоконные Системы». Ранее «Инкаб» попросил помощь у председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Предприятие обращалось с просьбой вмешаться в возбужденное против них и других производителей оптического кабеля антимонопольное дело.