27 февраля 2023

Пермское предприятие лишилось площадок за границей

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Виды Перми, подвал, коммуникации, провода, связь, кабель, подвальное помещение, кабельная шахта
Завод «Инкаб» из-за сакций лишился промплощадок в Европе и США Фото:
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Крупнейший завод по производству оптического кабеля в Европе «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, лишился производственных площадок за границей. Совместное предприятие с британской Emtelle в Германии из-за западных санкций пришлось ликвидировать, а производство в США завод продал американским и европейским партнерам.

«Компания „Инкаб“ закрыла свой завод в Эрфурте (Германия) и продала предприятие в Арлингтоне (США), оставив только одну производственную площадку — в Перми. От покупки сырья в Америке „Инкаб“ тоже отказался, перейдя, как добивалась ФАС, на отечественную продукцию», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». По мнению экспертов, это решение закономерно, так как вести бизнес в «недружественных» странах пермская компания сегодня бы не смогла.

В юрслужбе компании отметили, что решение о разделении активов группы приняли в марте 2022 года. Совместная работа с американской компанией Corning Incorporated — главным опставщиком оптоволокна также прекращена. На данный момент предприятие сотрудничает с российским производителем сырья — АО «Оптиковолоконные Системы».

Ранее «Инкаб» попросил помощь у председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Предприятие обращалось с просьбой вмешаться в возбужденное против них и других производителей оптического кабеля антимонопольное дело.

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Крупнейший завод по производству оптического кабеля в Европе «Инкаб», головной офис которого находится в Перми, лишился производственных площадок за границей. Совместное предприятие с британской Emtelle в Германии из-за западных санкций пришлось ликвидировать, а производство в США завод продал американским и европейским партнерам. «Компания „Инкаб“ закрыла свой завод в Эрфурте (Германия) и продала предприятие в Арлингтоне (США), оставив только одну производственную площадку — в Перми. От покупки сырья в Америке „Инкаб“ тоже отказался, перейдя, как добивалась ФАС, на отечественную продукцию», — передает издание «Коммерсант-Прикамье». По мнению экспертов, это решение закономерно, так как вести бизнес в «недружественных» странах пермская компания сегодня бы не смогла. В юрслужбе компании отметили, что решение о разделении активов группы приняли в марте 2022 года. Совместная работа с американской компанией Corning Incorporated — главным опставщиком оптоволокна также прекращена. На данный момент предприятие сотрудничает с российским производителем сырья — АО «Оптиковолоконные Системы». Ранее «Инкаб» попросил помощь у председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Предприятие обращалось с просьбой вмешаться в возбужденное против них и других производителей оптического кабеля антимонопольное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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