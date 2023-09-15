Свердловчанка, находящаяся на 12 неделе беременности, за рулем Kia Rio попала в ДТП на четвертом километре трассы Белоярский — Асбест. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель Renault Sandero не уступил дорогу Kia Rio под управлением женщины, находящейся на 12 неделе беременности. В результате ДТП у беременной женщины травм, угрожающих жизни будущего малыша, не выявлено», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».
За рулем Renault Sandero находился 79-летний мужчина. Пенсионер решил совершить резкий разворот, надеясь, что успеет завершить маневр, добавили в пресс-службе ведомства.
Свердловчанка, находящаяся на 12 неделе беременности, за рулем Kia Rio попала в ДТП на четвертом километре трассы Белоярский — Асбест. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Renault Sandero не уступил дорогу Kia Rio под управлением женщины, находящейся на 12 неделе беременности. В результате ДТП у беременной женщины травм, угрожающих жизни будущего малыша, не выявлено», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». За рулем Renault Sandero находился 79-летний мужчина. Пенсионер решил совершить резкий разворот, надеясь, что успеет завершить маневр, добавили в пресс-службе ведомства.