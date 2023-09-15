15 сентября 2023

Беременная свердловчанка попала в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Травм у беременной свердловчанки не выявлено, сообщили в УГИБДД по Свердловской области Фото:

Свердловчанка, находящаяся на 12 неделе беременности, за рулем Kia Rio попала в ДТП на четвертом километре трассы Белоярский — Асбест. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Renault Sandero не уступил дорогу Kia Rio под управлением женщины, находящейся на 12 неделе беременности. В результате ДТП у беременной женщины травм, угрожающих жизни будущего малыша, не выявлено», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

За рулем Renault Sandero находился 79-летний мужчина. Пенсионер решил совершить резкий разворот, надеясь, что успеет завершить маневр, добавили в пресс-службе ведомства.

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Свердловчанка, находящаяся на 12 неделе беременности, за рулем Kia Rio попала в ДТП на четвертом километре трассы Белоярский — Асбест. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Renault Sandero не уступил дорогу Kia Rio под управлением женщины, находящейся на 12 неделе беременности. В результате ДТП у беременной женщины травм, угрожающих жизни будущего малыша, не выявлено», — сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области». За рулем Renault Sandero находился 79-летний мужчина. Пенсионер решил совершить резкий разворот, надеясь, что успеет завершить маневр, добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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