Украина задумала вытеснить РФ с одного из ключевых рынков экспорта

Украина предпринимает попытки наращивать производства урана. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, это станет шагом на пути к вытеснению России с мировых рынков в этой области. «К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана <…> Но мы упорно работаем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», — сообщил Галущенко, его слова передает министерство энергетики Украины. Он отметил, что замедляется введение санкций, так как у многих компаний заключен контракт с РФ по поставке урана. По словам Галущенко, Украина начала сотрудничество с канадской компанией CAMECO по производству урана. Стране также дали кредитную гарантию от британского правительства на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Галущенко отметил, что производство урана является ключевой безопасностью Украины. Россия получила статус главного мирового производителя топливного урана, так как казахское правительство дало разрешение на передачу долей владения по трем расположенным на территории страны месторождениям урана, которые находятся под управлением холдинга Uranium One Inc. Uranium One Inc- часть корпоративной структуры «Росатома», однако зарегистрирована данная компания в Канаде.

