На Западе раскрыли, почему Макрон экстренно позвонил Путину

Журналист Христофор: Макрон позвонил Путину, чтобы опередить других европейцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон старался создать образ переговорщика с Москвой, заявил кипрский журналист
Макрон старался создать образ переговорщика с Москвой, заявил кипрский журналист Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно связался с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы опередить остальных европейских лидеров. Такое предположение высказал журналист из Кипра Алекс Христофор.

«Он сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — прим. URA.RU)», — заявил Христофор. Мнение он высказал во время прямой трансляции на своем YouTube-канале.

По его словам, Макрон пытался создать образ переговорщика с Москвой. По мнению Христофора, выбора, кто позвонит президенту РФ было не так много. Журналист порассуждал, что ни премьер Британии, ни глава евродипломатии не позвонили бы. В связи с этим, остался президент Франции, который мог это сделать.

Ранее, 1 июля, состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Лидеры стран обменялись своими мнениями.

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Президент Франции Эммануэль Макрон экстренно связался с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы опередить остальных европейских лидеров. Такое предположение высказал журналист из Кипра Алекс Христофор. «Он сорвался и захотел быть тем, кто позвонит Путину, опередив остальных (лидеров ЕС — прим. URA.RU)», — заявил Христофор. Мнение он высказал во время прямой трансляции на своем YouTube-канале. По его словам, Макрон пытался создать образ переговорщика с Москвой. По мнению Христофора, выбора, кто позвонит президенту РФ было не так много. Журналист порассуждал, что ни премьер Британии, ни глава евродипломатии не позвонили бы. В связи с этим, остался президент Франции, который мог это сделать. Ранее, 1 июля, состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Лидеры стран обменялись своими мнениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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