Bloomberg назвал «грозное оружие Путина», от которого зависят вся Европа и США

Bloomberg заявил о зависимости Запада от российского урана

28 августа 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Россия остается крупным поставщиком урана для Европы и США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Западные страны полностью зависят от российских поставок урана. Об этом сообщил американский журнал Bloomberg. Авторы отметили, что компания «Росатом» остается крупным поставщиком для Европы и США. «Когда дело доходит до атомной энергии, <…> корпорация „Росатом“ продолжает оставаться главным поставщиком топлива для мировых атомных электростанций, обеспечивая около половины мирового спроса на обогащенный уран», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что «Росатом» занимается контролем всех элементов цепочки поставок. В журнале российскую компанию назвали воплощением геополитической мощи Кремля. Отмечается, что страны Восточной Европы больше всего зависят от «Росатома». Авторы заявили, что Москва закрывает около 30% потребностей Евросоюза в уране, также она является крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для США. Подчеркивается, что Украина смогла отказаться от него не ранее, чем через десять лет. Ранее сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо заявил, что решение президента США Джо Байдена объявить земли в Аризоне (США), где добывается уран, национальным памятником, навредит Америке и поможет России. Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар сообщили, что в случае полного прекращения поставок обогащенного урана из России атомные реакторы США остановят работу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны полностью зависят от российских поставок урана. Об этом сообщил американский журнал Bloomberg. Авторы отметили, что компания «Росатом» остается крупным поставщиком для Европы и США. «Когда дело доходит до атомной энергии, <…> корпорация „Росатом“ продолжает оставаться главным поставщиком топлива для мировых атомных электростанций, обеспечивая около половины мирового спроса на обогащенный уран», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что «Росатом» занимается контролем всех элементов цепочки поставок. В журнале российскую компанию назвали воплощением геополитической мощи Кремля. Отмечается, что страны Восточной Европы больше всего зависят от «Росатома». Авторы заявили, что Москва закрывает около 30% потребностей Евросоюза в уране, также она является крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для США. Подчеркивается, что Украина смогла отказаться от него не ранее, чем через десять лет. Ранее сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо заявил, что решение президента США Джо Байдена объявить земли в Аризоне (США), где добывается уран, национальным памятником, навредит Америке и поможет России. Научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар сообщили, что в случае полного прекращения поставок обогащенного урана из России атомные реакторы США остановят работу.