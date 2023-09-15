15 сентября 2023

В Перми эвакуировали посетителей ТЦ «Бизнес Галереи» из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Сотрудники полиции выезжали на место происшествия Фото:

В Перми из-за угрозы взрыва была проведена срочная эвакуация посетителей ТЦ «Бизнес Галереи». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Было сообщение о минировании ТЦ с вымогательством. Приезжали пермские спецслужбы. Информация оказалась ложной», — пояснили корреспонденту информационного агентства специалисты компании.

Кинологи покинули место происшествия, не найдя взрывного устройства. Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Перми из-за угрозы взрыва была проведена срочная эвакуация посетителей ТЦ «Бизнес Галереи». Об этом URA.RU сообщили читатели. «Было сообщение о минировании ТЦ с вымогательством. Приезжали пермские спецслужбы. Информация оказалась ложной», — пояснили корреспонденту информационного агентства специалисты компании. Кинологи покинули место происшествия, не найдя взрывного устройства. Торговый центр продолжил работу в штатном режиме. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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