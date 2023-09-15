В Перми эвакуировали посетителей ТЦ «Бизнес Галереи» из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции выезжали на место происшествия
В Перми из-за угрозы взрыва была проведена срочная эвакуация посетителей ТЦ «Бизнес Галереи». Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Было сообщение о минировании ТЦ с вымогательством. Приезжали пермские спецслужбы. Информация оказалась ложной», — пояснили корреспонденту информационного агентства специалисты компании.
Кинологи покинули место происшествия, не найдя взрывного устройства. Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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