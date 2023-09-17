В Подмосковье семиклассница выпрыгнула в окно, спасаясь от пьяного отца

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, осколки, разбитое окно
Семиклассница выпрыгнула из окна первого этажа, чтобы спастись от отца Фото:

В Орехово-Зуево семиклассница выпрыгнула из окна первого этажа, пытаясь спастись от домогательств со стороны отца. После этого она обратилась в полицию, пишет telegram-канал Shot.

«Пьяный 34-летний отец попросил свою 15-летнюю дочь пройти к нему в комнату и лечь в кровать. Девочка согласилась, лишь бы отец не буянил. Но неадекватный батя лег рядом с ней и стал трогать девочку за интимные части тела. В испуге она вскочила с кровати, выпрыгнула с первого этажа и сбежала к своему парню», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что после случившегося школьница обратилась в полицию. Против отца школьницы возбудили уголовное дело из-за действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Теперь ему грозит тюремный срок до четырех лет.

В СМИ заявили, что девочка жила с отцом и мачехой. Также у нее есть двое родных братьев и две сводные сестры.

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В Орехово-Зуево семиклассница выпрыгнула из окна первого этажа, пытаясь спастись от домогательств со стороны отца. После этого она обратилась в полицию, пишет telegram-канал Shot. «Пьяный 34-летний отец попросил свою 15-летнюю дочь пройти к нему в комнату и лечь в кровать. Девочка согласилась, лишь бы отец не буянил. Но неадекватный батя лег рядом с ней и стал трогать девочку за интимные части тела. В испуге она вскочила с кровати, выпрыгнула с первого этажа и сбежала к своему парню», — написали в telegram-канале. Уточняется, что после случившегося школьница обратилась в полицию. Против отца школьницы возбудили уголовное дело из-за действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Теперь ему грозит тюремный срок до четырех лет. В СМИ заявили, что девочка жила с отцом и мачехой. Также у нее есть двое родных братьев и две сводные сестры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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