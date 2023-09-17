Mash: в Москве на улице нашли гранату с растяжкой

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Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, граната, оружие, рация, радиостанция, лимонка, ф1
В Москве на улице нашли гранату Ф-1 Фото:
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В Москве на улице Юрловский проезд нашли предмет, похожий на гранату Ф-1 с растяжкой. Об этом сообщает Mash.

«Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли на Юрловском проезде в Москве», — передают авторы канала. Отмечается, что она была закреплена проколкой и установлена как растяжка. В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Территория оцеплена.

URA.RU подало запрос в Управление МВД по Москве. Ответ ожидается.

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В Москве на улице Юрловский проезд нашли предмет, похожий на гранату Ф-1 с растяжкой. Об этом сообщает Mash. «Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли на Юрловском проезде в Москве», — передают авторы канала. Отмечается, что она была закреплена проколкой и установлена как растяжка. В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Территория оцеплена. URA.RU подало запрос в Управление МВД по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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