Mash: в Москве на улице нашли гранату с растяжкой

В Москве на улице нашли гранату Ф-1
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Москве на улице Юрловский проезд нашли предмет, похожий на гранату Ф-1 с растяжкой. Об этом сообщает Mash.
«Предмет, похожий на гранату Ф-1, нашли на Юрловском проезде в Москве», — передают авторы канала. Отмечается, что она была закреплена проколкой и установлена как растяжка. В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Территория оцеплена.
URA.RU подало запрос в Управление МВД по Москве. Ответ ожидается.
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