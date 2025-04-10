В России стали массово закрываться китайские автосалоны

В первом квартале 2025 года в России закрылось более 210 китайских автосалонов, что в три раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщается в исследовании компании «Газпромбанк автолизинг». Причиной закрытия салонов указывается массовая потеря инвесторов.
«В отличие от прежних двух лет, в I квартале китайские салоны стали активно терять инвесторов. За три месяца было закрыто 213 шоурумов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 локаций) и в три с лишним раза больше, чем в I квартале 2024 года (67 салонов)», — сказано в исследовании, опубликованном ТАСС. Лидером по числу закрытий стала марка Bestune (закрыто 26 салона), за ней следуют Kaiyi (20 закрытий) и DFM (16 закрытий). В топ-10 брендов по количеству закрытий также вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.
При этом некоторые бренды, такие как GAC и Haval Pro, продемонстрировали стабильность и даже рост числа шоурумов. По словам директора департамента продаж «Газпромбанк автолизинг» Николая Фомина, если текущий тренд сохранится, то по итогам года возможен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов.
Несмотря на закрытия, марка Chery сохраняет лидерство по количеству шоурумов с 206 локациями, за ней следуют Geely (199) и Changan (200). Однако сеть Jetour сократилась на 6%, а марки Exeed и JAC потеряли по 2% своих салонов. Бренды GAC и Haval демонстрируют стабильность, сохраняя свои позиции на рынке, при этом Haval Pro увеличил количество салонов с 75 до 80.
В целом, из 274 закрытий на рынке в первом квартале 2025 года 213 пришлись на китайские автосалоны. За этот же период было открыто только 124 новых китайских шоурума, что вдвое меньше, чем в первом квартале 2024 года, уточнил Фомин.
Ранее сообщалось, что два десятка автомобильных брендов Китая в 2025 году уйдет из России. Причиной этому указывалось нежелание автосалонов работать с малоизвестными марками КНР.
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