В городе Верещагино открыли мемориал в честь сотрудников МВД, погибших на службе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В городе Верещагино Пермского края состоялось открытие мемориала в честь шести сотрудников правопорядка, погибших на службе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Памятник у здания отдела внутренних дел открыли начальник краевого главка генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов и руководитель отдела полиции „Верещагинский“ полковник Александр Кожевников. Имена погибших героев: Иван Южаков, Павел Овченков, Савелий Шатров, Вячеслав Старков, Дмитрий Горбунов и Алексей Быков», — уточнили в ведомстве.

Ветераны МВД напомнили присутствующим на открытии мемориала, что важно помнить тех, кто отдал свои жизни за страну. Почтить память сотрудников правопорядка пришли также и представители мэрии округа.

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