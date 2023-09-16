16 сентября 2023

В пермском городе открыли памятник в честь шести погибших силовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания НСД. Нижневартовск, нашивка, шеврон, полиция
В городе Верещагино открыли мемориал в честь сотрудников МВД, погибших на службе Фото:

В городе Верещагино Пермского края состоялось открытие мемориала в честь шести сотрудников правопорядка, погибших на службе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Памятник у здания отдела внутренних дел открыли начальник краевого главка генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов и руководитель отдела полиции „Верещагинский“ полковник Александр Кожевников. Имена погибших героев: Иван Южаков, Павел Овченков, Савелий Шатров, Вячеслав Старков, Дмитрий Горбунов и Алексей Быков», — уточнили в ведомстве.

Ветераны МВД напомнили присутствующим на открытии мемориала, что важно помнить тех, кто отдал свои жизни за страну. Почтить память сотрудников правопорядка пришли также и представители мэрии округа.

Ранее в Перми около ДК имени Кирова высадили аллею в честь героев спецоперации. Активисты выбрали черемуху, так как она растет и на Мамаевом кургане.

В городе Верещагино торжественно открыли памятник в честь силовиков, погибших при исполнении служебного долга
В городе Верещагино торжественно открыли памятник в честь силовиков, погибших при исполнении служебного долга
Фото:

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В городе Верещагино Пермского края состоялось открытие мемориала в честь шести сотрудников правопорядка, погибших на службе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Памятник у здания отдела внутренних дел открыли начальник краевого главка генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов и руководитель отдела полиции „Верещагинский“ полковник Александр Кожевников. Имена погибших героев: Иван Южаков, Павел Овченков, Савелий Шатров, Вячеслав Старков, Дмитрий Горбунов и Алексей Быков», — уточнили в ведомстве. Ветераны МВД напомнили присутствующим на открытии мемориала, что важно помнить тех, кто отдал свои жизни за страну. Почтить память сотрудников правопорядка пришли также и представители мэрии округа. Ранее в Перми около ДК имени Кирова высадили аллею в честь героев спецоперации. Активисты выбрали черемуху, так как она растет и на Мамаевом кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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