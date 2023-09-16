В городе Верещагино Пермского края состоялось открытие мемориала в честь шести сотрудников правопорядка, погибших на службе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Памятник у здания отдела внутренних дел открыли начальник краевого главка генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов и руководитель отдела полиции „Верещагинский“ полковник Александр Кожевников. Имена погибших героев: Иван Южаков, Павел Овченков, Савелий Шатров, Вячеслав Старков, Дмитрий Горбунов и Алексей Быков», — уточнили в ведомстве.
Ветераны МВД напомнили присутствующим на открытии мемориала, что важно помнить тех, кто отдал свои жизни за страну. Почтить память сотрудников правопорядка пришли также и представители мэрии округа.
Ранее в Перми около ДК имени Кирова высадили аллею в честь героев спецоперации. Активисты выбрали черемуху, так как она растет и на Мамаевом кургане.
В городе Верещагино торжественно открыли памятник в честь силовиков, погибших при исполнении служебного долга
Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, https://59.xn--b1aew.xn--p1ai/
В городе Верещагино Пермского края состоялось открытие мемориала в честь шести сотрудников правопорядка, погибших на службе. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Памятник у здания отдела внутренних дел открыли начальник краевого главка генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов и руководитель отдела полиции „Верещагинский“ полковник Александр Кожевников. Имена погибших героев: Иван Южаков, Павел Овченков, Савелий Шатров, Вячеслав Старков, Дмитрий Горбунов и Алексей Быков», — уточнили в ведомстве. Ветераны МВД напомнили присутствующим на открытии мемориала, что важно помнить тех, кто отдал свои жизни за страну. Почтить память сотрудников правопорядка пришли также и представители мэрии округа. Ранее в Перми около ДК имени Кирова высадили аллею в честь героев спецоперации. Активисты выбрали черемуху, так как она растет и на Мамаевом кургане.