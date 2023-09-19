В Пермском крае резко снизились урожаи зерна и картофеля

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Пермского края на начало сентября 2023 года собрали более 247 тысяч тонн зерна. По сравнению с данными на 1 сентября 2022 года этот показатель упал на 7,9%. Также по сравнению с началом уборки прошлогоднего урожая на 4,6% снизился сбор картофеля.
«В хозяйствах всех категорий Пермского края на начало сентября 2023 года зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 247,7 тысяч тонн, что на 7,9% ниже, чем на 1 сентября 2022 года. Картофеля накопано 93,6 тысяч тонн. По сравнению с началом уборки прошлого года валовой сбор картофельных клубней снизился на 4,6%», — сообщает Пермьстат.
Аналитики ведомства отмечают, что сбор овощей в регионе на начало сентября 2023 года, напротив, увеличился на 4,5%. Основная часть зерновых и зернобобовых культур (90,3%) была выращена в крупных сельхозорганизациях, картофеля и овощей — в хозяйствах населения (97,5% и 66,4% соответственно).
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