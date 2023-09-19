19 сентября 2023

В Пермском крае резко снизились урожаи зерна и картофеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
Основная часть зерновых культур была выращена крупными сельхозпредприятиями Фото:

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Пермского края на начало сентября 2023 года собрали более 247 тысяч тонн зерна. По сравнению с данными на 1 сентября 2022 года этот показатель упал на 7,9%. Также по сравнению с началом уборки прошлогоднего урожая на 4,6% снизился сбор картофеля.

«В хозяйствах всех категорий Пермского края на начало сентября 2023 года зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 247,7 тысяч тонн, что на 7,9% ниже, чем на 1 сентября 2022 года. Картофеля накопано 93,6 тысяч тонн. По сравнению с началом уборки прошлого года валовой сбор картофельных клубней снизился на 4,6%», — сообщает Пермьстат.

Аналитики ведомства отмечают, что сбор овощей в регионе на начало сентября 2023 года, напротив, увеличился на 4,5%. Основная часть зерновых и зернобобовых культур (90,3%) была выращена в крупных сельхозорганизациях, картофеля и овощей — в хозяйствах населения (97,5% и 66,4% соответственно).

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Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Пермского края на начало сентября 2023 года собрали более 247 тысяч тонн зерна. По сравнению с данными на 1 сентября 2022 года этот показатель упал на 7,9%. Также по сравнению с началом уборки прошлогоднего урожая на 4,6% снизился сбор картофеля. «В хозяйствах всех категорий Пермского края на начало сентября 2023 года зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 247,7 тысяч тонн, что на 7,9% ниже, чем на 1 сентября 2022 года. Картофеля накопано 93,6 тысяч тонн. По сравнению с началом уборки прошлого года валовой сбор картофельных клубней снизился на 4,6%», — сообщает Пермьстат. Аналитики ведомства отмечают, что сбор овощей в регионе на начало сентября 2023 года, напротив, увеличился на 4,5%. Основная часть зерновых и зернобобовых культур (90,3%) была выращена в крупных сельхозорганизациях, картофеля и овощей — в хозяйствах населения (97,5% и 66,4% соответственно).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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