Свердловская область впервые оказалась в топе регионов по записи в школы через «Госуслуги»

Свердловская область стала второй среди российских регионов по числу детей, записанных в школы через «Госуслуги». Данные по итогам приемной кампании подвело Минцифры.
«Средний Урал занял второе место в России по числу детей, чьи родители воспользовались возможностями портала „Госуслуги“ для электронной записи в первый класс. Доля уральских первоклашек, записанных в школы таким образом достигла 78%: это 46,8 тысячи ребят», — сообщает ведомство.
Приемная кампания в первые классы началась 1 апреля. В ночь старта приема заявок «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин лично дежурил в центре обработки данных. Как он тогда шутил — заодно и сам записал дочь в первый класс.
По словам Ионина, региональному минцифры удалось наладить бесперебойную работу при записи детей в школы — в этом году для приема заявлений использовался сервис «Единое цифровое пространство». Также в области за последние годы выведено на единый портал 88 массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг. В планах — дальнейшее расширение доступных услуг.
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