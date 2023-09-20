20 сентября 2023

Свердловская область впервые оказалась в топе регионов по записи в школы через «Госуслуги»

Свердловчане активно записывают детей в школы через «Госуслуги»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область стала второй по числу детей, записанных в школы через «Госуслуги» Фото:

Свердловская область стала второй среди российских регионов по числу детей, записанных в школы через «Госуслуги». Данные по итогам приемной кампании подвело Минцифры.

«Средний Урал занял второе место в России по числу детей, чьи родители воспользовались возможностями портала „Госуслуги“ для электронной записи в первый класс. Доля уральских первоклашек, записанных в школы таким образом достигла 78%: это 46,8 тысячи ребят», — сообщает ведомство.

Приемная кампания в первые классы началась 1 апреля. В ночь старта приема заявок «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин лично дежурил в центре обработки данных. Как он тогда шутил — заодно и сам записал дочь в первый класс.

По словам Ионина, региональному минцифры удалось наладить бесперебойную работу при записи детей в школы — в этом году для приема заявлений использовался сервис «Единое цифровое пространство». Также в области за последние годы выведено на единый портал 88 массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг. В планах — дальнейшее расширение доступных услуг.

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Свердловская область стала второй среди российских регионов по числу детей, записанных в школы через «Госуслуги». Данные по итогам приемной кампании подвело Минцифры. «Средний Урал занял второе место в России по числу детей, чьи родители воспользовались возможностями портала „Госуслуги“ для электронной записи в первый класс. Доля уральских первоклашек, записанных в школы таким образом достигла 78%: это 46,8 тысячи ребят», — сообщает ведомство. Приемная кампания в первые классы началась 1 апреля. В ночь старта приема заявок «цифровой» замгубернатора Дмитрий Ионин лично дежурил в центре обработки данных. Как он тогда шутил — заодно и сам записал дочь в первый класс. По словам Ионина, региональному минцифры удалось наладить бесперебойную работу при записи детей в школы — в этом году для приема заявлений использовался сервис «Единое цифровое пространство». Также в области за последние годы выведено на единый портал 88 массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг. В планах — дальнейшее расширение доступных услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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