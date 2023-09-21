Полицейские нашли убийцу числившегося пропавшим челябинца

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя Миасса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Миассе, чей труп нашли в лесном массиве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сейчас он находится в изоляторе, вскоре ему будет избрана мера пресечения.

«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и обстоятельства произошедшего. Особо тяжкое преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, благодаря грамотным, профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве рассказали обстоятельства гибели миасца. По предварительным данным, между ним и подозреваемым возник конфликт. Тогда не имеющий постоянного места работы и ранее неоднократно судимый подозреваемый причинил своему знакомому травмы, несовместимые с жизнью. Пытаясь скрыть следы преступления, он спрятал тело.

Труп обнаружили в лесном массиве. Травмы, которые обнаружили на теле, свидетельствовали о криминальном характере произошедшего.