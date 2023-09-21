Полицейские нашли убийцу числившегося пропавшим челябинца

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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя Миасса Фото:

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Миассе, чей труп нашли в лесном массиве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сейчас он находится в изоляторе, вскоре ему будет избрана мера пресечения.

«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и обстоятельства произошедшего. Особо тяжкое преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, благодаря грамотным, профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве рассказали обстоятельства гибели миасца. По предварительным данным, между ним и подозреваемым возник конфликт. Тогда не имеющий постоянного места работы и ранее неоднократно судимый подозреваемый причинил своему знакомому травмы, несовместимые с жизнью. Пытаясь скрыть следы преступления, он спрятал тело.

Труп обнаружили в лесном массиве. Травмы, которые обнаружили на теле, свидетельствовали о криминальном характере произошедшего.

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Миассе, чей труп нашли в лесном массиве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сейчас он находится в изоляторе, вскоре ему будет избрана мера пресечения. «Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и обстоятельства произошедшего. Особо тяжкое преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, благодаря грамотным, профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве рассказали обстоятельства гибели миасца. По предварительным данным, между ним и подозреваемым возник конфликт. Тогда не имеющий постоянного места работы и ранее неоднократно судимый подозреваемый причинил своему знакомому травмы, несовместимые с жизнью. Пытаясь скрыть следы преступления, он спрятал тело. Труп обнаружили в лесном массиве. Травмы, которые обнаружили на теле, свидетельствовали о криминальном характере произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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