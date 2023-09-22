В Египте опровергли сообщения об отказе от российской пшеницы

Египет опроверг информацию о том, что страна отказалась от российской пшеницы
Информация о том, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не является правдивой. Об этом заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави.
«Сообщение совершенно не соответствует действительности. Наши отношения с Россией являются стратегическими, и наши коммерческие отношения с ней развиваются гладко», —
Ранее Египт планировал закупить около полумиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии. Власти страны были не удовлетворены ценой, которую хотела установить Москва.
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