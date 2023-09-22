22 сентября 2023

В Египте опровергли сообщения об отказе от российской пшеницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшеницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, зерна
Египет опроверг информацию о том, что страна отказалась от российской пшеницы Фото:

Информация о том, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не является правдивой. Об этом заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави.

«Сообщение совершенно не соответствует действительности. Наши отношения с Россией являются стратегическими, и наши коммерческие отношения с ней развиваются гладко», — передает слова Ашмави телеканал RT Arabic. Этим самым он подчеркнул, что Египет не отказывался от закупок пшеницы РФ.

Ранее Египт планировал закупить около полумиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии. Власти страны были не удовлетворены ценой, которую хотела установить Москва.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информация о том, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не является правдивой. Об этом заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави. «Сообщение совершенно не соответствует действительности. Наши отношения с Россией являются стратегическими, и наши коммерческие отношения с ней развиваются гладко», — передает слова Ашмави телеканал RT Arabic. Этим самым он подчеркнул, что Египет не отказывался от закупок пшеницы РФ. Ранее Египт планировал закупить около полумиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии. Власти страны были не удовлетворены ценой, которую хотела установить Москва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...