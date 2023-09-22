В Египте опровергли сообщения об отказе от российской пшеницы 23 сентября 2023 в 02:25 Размер текста - 17 + Египет опроверг информацию о том, что страна отказалась от российской пшеницы Фото: Сергей Венявский © URA.RU Информация о том, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не является правдивой. Об этом заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави. «Сообщение совершенно не соответствует действительности. Наши отношения с Россией являются стратегическими, и наши коммерческие отношения с ней развиваются гладко», — передает слова Ашмави телеканал RT Arabic. Этим самым он подчеркнул, что Египет не отказывался от закупок пшеницы РФ. Ранее Египт планировал закупить около полумиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии. Власти страны были не удовлетворены ценой, которую хотела установить Москва. Информация о том, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не является правдивой. Об этом заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави. «Сообщение совершенно не соответствует действительности. Наши отношения с Россией являются стратегическими, и наши коммерческие отношения с ней развиваются гладко», — передает слова Ашмави телеканал RT Arabic. Этим самым он подчеркнул, что Египет не отказывался от закупок пшеницы РФ. Ранее Египт планировал закупить около полумиллиона тонн зерна из Франции и Болгарии. Власти страны были не удовлетворены ценой, которую хотела установить Москва. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям