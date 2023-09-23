Лавров: РФ не хочет скатиться к большой войне

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, лавров сергей, портрет
Россия не желает большой войны, заявил Сергей Лавров Фото:

У России нет планов по скатыванию к большой войне. Такой сценарий не выгоден ни РФ, ни всему человечеству. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах (России и Запада — прим. URA.RU) не допустить скатывания к большой войне», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что приоритет Москвы заключаются в предотвращении большой войны.

Россия настроена на международное сотрудничество, что соответствует интересам всего мира. Лавров отметил, что важно сохранить созданные предыдущими поколениями механизмы взаимодействия.

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У России нет планов по скатыванию к большой войне. Такой сценарий не выгоден ни РФ, ни всему человечеству. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах (России и Запада — прим. URA.RU) не допустить скатывания к большой войне», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что приоритет Москвы заключаются в предотвращении большой войны. Россия настроена на международное сотрудничество, что соответствует интересам всего мира. Лавров отметил, что важно сохранить созданные предыдущими поколениями механизмы взаимодействия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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