05 сентября 2023

В СНБО Украины заявили о начале третьей мировой войны

Секретарь СНБО Данилов: третья мировая началась и вошла в активную фазу
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Данилов напомнил о желании Украины вступить в НАТО Фото:
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Конфликт между Россией и Украиной это не что иное, как третья мировая война, которая в настоящее время вошла в активную фазу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее», — заявил Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности. Трансляция опубликована на Youtube. Он также напомнил о необходимости Украины стать членом НАТО, так как это усилит альянс.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил проведение в 2024 году президентский выборов на Украине. По его мнению, они приведут к дестабилизации в стране и, следовательно — к хаосу.

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Конфликт между Россией и Украиной это не что иное, как третья мировая война, которая в настоящее время вошла в активную фазу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее», — заявил Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности. Трансляция опубликована на Youtube. Он также напомнил о необходимости Украины стать членом НАТО, так как это усилит альянс. Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил проведение в 2024 году президентский выборов на Украине. По его мнению, они приведут к дестабилизации в стране и, следовательно — к хаосу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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