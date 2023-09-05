В СНБО Украины заявили о начале третьей мировой войны

Секретарь СНБО Данилов: третья мировая началась и вошла в активную фазу

06 сентября 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Данилов напомнил о желании Украины вступить в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт между Россией и Украиной это не что иное, как третья мировая война, которая в настоящее время вошла в активную фазу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее», — заявил Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности. Трансляция опубликована на Youtube. Он также напомнил о необходимости Украины стать членом НАТО, так как это усилит альянс. Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил проведение в 2024 году президентский выборов на Украине. По его мнению, они приведут к дестабилизации в стране и, следовательно — к хаосу.

Конфликт между Россией и Украиной это не что иное, как третья мировая война, которая в настоящее время вошла в активную фазу. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее», — заявил Данилов во время выступления на Киевском форуме безопасности. Трансляция опубликована на Youtube. Он также напомнил о необходимости Украины стать членом НАТО, так как это усилит альянс. Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил проведение в 2024 году президентский выборов на Украине. По его мнению, они приведут к дестабилизации в стране и, следовательно — к хаосу.