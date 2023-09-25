Танкист из Екатеринбурга спас подбитую технику и товарищей. Видео

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ОНФ, отправка автомобилей на СВО. Челябинск, т34, танк, гусеница танка
Танк атаковали дроны-камикадзе Фото:

Боец из Екатеринбурга смог спасти жизни товарищей и сохранить работоспособность танка Т-72, который атаковали и подбили украинские дроны-камикадзе. Командир танка с позывным «Енот» принял решение не бросать свой экипаж. Он приказал тушить машину и вывел бойцов из-под огня.

«Было два беспилотника: первый атаковал во время движения, а второй — во время тушения танка. Потушили песком и водой. Машина осталась на ходу — своим ходом эвакуировались. Люди и техника спасены», — сообщил военный агентству URA.RU.

Он добавил, что дроны опасны только для тех экипажей, которые не знают, как защитить свой танк. По его словам, чаще всего от беспилотников спасают маскировочные сети или приваренные сетчатые конструкции.

«Во время выполнения задачи мозг отключается. Страх отсутствует: кто боится, тот гибнет — по такому принципу живем», — подвел итог танкист.

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Боец из Екатеринбурга смог спасти жизни товарищей и сохранить работоспособность танка Т-72, который атаковали и подбили украинские дроны-камикадзе. Командир танка с позывным «Енот» принял решение не бросать свой экипаж. Он приказал тушить машину и вывел бойцов из-под огня. «Было два беспилотника: первый атаковал во время движения, а второй — во время тушения танка. Потушили песком и водой. Машина осталась на ходу — своим ходом эвакуировались. Люди и техника спасены», — сообщил военный агентству URA.RU. Он добавил, что дроны опасны только для тех экипажей, которые не знают, как защитить свой танк. По его словам, чаще всего от беспилотников спасают маскировочные сети или приваренные сетчатые конструкции. «Во время выполнения задачи мозг отключается. Страх отсутствует: кто боится, тот гибнет — по такому принципу живем», — подвел итог танкист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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