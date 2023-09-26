В России обновят условия получения статуса безработного

27 сентября 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Госдума может рассмотреть новый проект закона во втором чтении уже в октябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU В финальную версию законопроекта «О занятости населения» добавлены новые условия для получения статуса безработного. Ожидается, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении уже октябре. «В проекте нового закона „О занятости населения“ обновилась статья, посвященная порядку и условиям признания граждан безработными. Теперь обязательным условием становится согласование индивидуального плана», — сообщают «Ведомости». В марте Госдума рассмотрела проект в первом чтении. Второе может состояться уже в октябре. Индивидуальный план будет содержать информацию о подходящей работе, мерах поддержки и сроках их предоставления. Гражданин будет обязан выполнять все пункты документа. Однако если безработный будет не согласен с отдельными позициями, то он может попросить внести изменения. Конкретизирован перечень мероприятий, проводимых государством в сфере занятости. К ним отнесли: помощь в поиске работы, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 лет и выпускников вузов и колледжей 18—25 лет в течение года после окончания образовательного учреждения. Безработным помогут пройти профобучение, открыть свой бизнес. Если гражданин решит устроиться на работу в другом населенном пункте, ему будет оплачен проезд в обе стороны, суточные и аренда жилья. Изменения коснутся и размера пособия по безработице. Оно будет увеличено на размер инфляции. Если в службу занятости обратится сирота, то ему на протяжении шести месяцев будут оплачивать разницу между его зарплатой и средней зарплатой по региону. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В финальную версию законопроекта «О занятости населения» добавлены новые условия для получения статуса безработного. Ожидается, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении уже октябре. «В проекте нового закона „О занятости населения“ обновилась статья, посвященная порядку и условиям признания граждан безработными. Теперь обязательным условием становится согласование индивидуального плана», — сообщают «Ведомости». В марте Госдума рассмотрела проект в первом чтении. Второе может состояться уже в октябре. Индивидуальный план будет содержать информацию о подходящей работе, мерах поддержки и сроках их предоставления. Гражданин будет обязан выполнять все пункты документа. Однако если безработный будет не согласен с отдельными позициями, то он может попросить внести изменения. Конкретизирован перечень мероприятий, проводимых государством в сфере занятости. К ним отнесли: помощь в поиске работы, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 лет и выпускников вузов и колледжей 18—25 лет в течение года после окончания образовательного учреждения. Безработным помогут пройти профобучение, открыть свой бизнес. Если гражданин решит устроиться на работу в другом населенном пункте, ему будет оплачен проезд в обе стороны, суточные и аренда жилья. Изменения коснутся и размера пособия по безработице. Оно будет увеличено на размер инфляции. Если в службу занятости обратится сирота, то ему на протяжении шести месяцев будут оплачивать разницу между его зарплатой и средней зарплатой по региону.