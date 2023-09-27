Руководство челябинской школы лично проверило информацию о червях в компоте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма, столовая, компот
В школе проверили организацию питания обучающихся Фото:

Руководство образовательного центра №5 в Челябинске лично проверило информацию о червях в компоте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения, информация об итогах проверки будет позже.

«После обращения родителей в Образовательном центре №5 проводится внутренняя проверка. По результатам проверки информация будет сообщена дополнительно», — сообщили URA.RU в пресс-службе центра.

Там отметили, что специально для проверки была создана административно-общественная комиссия по контролю качества организации питания. В ее состав вошли представители родителей обучающихся, администрации образовательного центра, Совета обучающихся и депутат городской думы. Ими была проверена организация питания школьников и качество приготовления блюд.

Снимками компота с червями поделились родители школьников. Они требовали провести проверку компании, отвечающую за поставку питания детям. Ситуацией заинтересовалась прокуратура города. В случае выявления нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся будут приняты меры прокурорского реагирования.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство образовательного центра №5 в Челябинске лично проверило информацию о червях в компоте. Как сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения, информация об итогах проверки будет позже. «После обращения родителей в Образовательном центре №5 проводится внутренняя проверка. По результатам проверки информация будет сообщена дополнительно», — сообщили URA.RU в пресс-службе центра. Там отметили, что специально для проверки была создана административно-общественная комиссия по контролю качества организации питания. В ее состав вошли представители родителей обучающихся, администрации образовательного центра, Совета обучающихся и депутат городской думы. Ими была проверена организация питания школьников и качество приготовления блюд. Снимками компота с червями поделились родители школьников. Они требовали провести проверку компании, отвечающую за поставку питания детям. Ситуацией заинтересовалась прокуратура города. В случае выявления нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...