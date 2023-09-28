Бывшая статусная чиновница и пермский бизнесмен поспорили в суде из-за земли

Эск-замминистра Михалева заплатит 7,2 млн рублей пермскому бизнесмену Переходько

Судебное разбирательство в Дзержинском районном суде длилось с мая прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд обязал экс-замглавы минимущества Пермского края Татьяну Михалеву выплатить 7,2 млн рублей предпринимателю Николаю Переходько. Поводом для разбирательства послужила продажа в 2020 году четырех земельных участков в деревне Жебреи, указано в материалах дела.

«Михалева выплатит в пользу Переходько основной долг в шесть млн рублей и проценты на 1,2 млн рублей. У сторон есть месяц на апелляционное обжалование», — пишет РБК со ссылкой на делопроизводство.

Участники процесса заключили договор купли-продажи земельных участков в феврале 2020 года. В бумагах было указано, что продавец деньги получил, при этом Переходько утверждал, что оплаты не было, а Михалева оформила расписку. По словам ответчицы, она никакие бумаги не подписывала, а истец действие договора не приостанавливал, как и госрегистрацию перехода прав собственности.

В реестре ЕГРЮЛ указано, что Переходько принадлежат 25% уставного капитала ООО «Юг-Мебель». Он является соучредителем компании.

В 2021 году Михалеву назначили на должность первого замглавы минимущества Прикамья. Ранее она занимала пост главы департамента экономической политики администрации Перми, откуда ушла после серии проверок. К чиновнице накопились претензии со стороны руководства из-за ситуации с незаконными торговыми объектами и самовольно установленными рекламными конструкциями. После госслужбы в конце 2022 года Михалева стала директором ООО «Инвест Строй». Компания собирается построить в Краснокамске логистический комплекс. Проект оценили в два млрд рублей, он получил статус приоритетного.